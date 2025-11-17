Головна Країна Політика
search button user button menu button

Свириденко повідомила, коли будуть готові проміжні результати аудиту «Енергоатому»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Свириденко повідомила, коли будуть готові проміжні результати аудиту «Енергоатому»
фото: Юлія Свириденко/Telegram

Свириденко: Уряд очікує регулярних звітів щодо перебігу всіх перевірок щомісяця протягом всього періоду

Глава уряду Юлія Свириденко заявила, що аудит НАЕК «Енергоатом» вже розпочався. Проміжні результати аудиту мають бути готові у грудні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Свириденко в Telegram.

«Обговорила проведення державного фінансового контролю держпідприємств енергетичної сфери із головою Держаудитслужби Аллою Басалаєвою. Аудит НАЕК «Енергоатом» вже розпочався, це основний пріоритет. ДАСУ перевірить діяльність безпосередньо апарату управління підприємства, 10 його філій, у тому числі трьох АЕС, за 2023–2025 роки», – йдеться у дописі.

Свириденко додала: «Домовилися, що проміжні результати аудиту мають бути готові вже у грудні. Матеріали аудиту будуть направлені до правоохоронних та антикорупційних органів для відповідного реагування. Паралельно розпочалася підготовка аудиту на інших підприємствах: ТОВ «Оператор ГТС України», ПАТ «Центренерго», АТ «Укргазвидобування». Уряд очікує регулярних звітів щодо перебігу всіх перевірок щомісяця протягом всього періоду. Ми будемо діяти оперативно, якщо будуть виявлені порушення. Маємо забезпечити повну прозорість державних підприємств».

Нагадаємо, Кабінет міністрів під час засіданні ухвалив план дій для оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів компаній паливно-енергетичного комплексу. За словами глави уряду, ключова задача – оновлення менеджменту через формування нового складу наглядових рад усіх державних компаній енергетичного сектору.

Як повідомлялося, прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко поінформувала, що на нараді з президентом Володимиром Зеленським було узгоджено системний план перезавантаження енергетичного сектору та кількох ключових державних інституцій.

До слова, Агентство з розшуку та менеджменту активів розпочало системне перезавантаження. Вперше за 10 років роботи відомства проводиться повна ідентифікація арештованих активів.

Читайте також:

Теги: Юлія Свириденко Енергоатом

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єрка підтвердила, що Кабінет Міністрів готує рішення щодо оновлення керівництва та/або складу низки важливих органів
Свириденко доручила провести перевірки в АРМА
Вчора, 12:20
Чи вплине корупційний скандал на переговори про вступ до ЄС? Віцепрем'єр з євроінтеграції відповів
Чи вплине корупційний скандал на переговори про вступ до ЄС? Віцепрем'єр з євроінтеграції відповів
15 листопада, 00:58
За словами глави уряду, конкурс буде відновлено після додаткової перевірки доброчесності його учасників
Конкурс на посаду глави «Оператора газотранспортної системи» зупинено: причина
13 листопада, 20:50
Фігурант плівок НАБУ перебуватиме під вартою з можливістю внесення застави
Справа про корупцію в енергетиці. Суд обрав запобіжний захід Рьошику
12 листопада, 19:59
Міністерка енергетики Світлана Гринчук та міністр юстиції Герман Галущенко
Свириденко внесла до Ради подання про звільнення очільників Мінʼюсту та Міненерго
12 листопада, 17:44
10 листопада НАБУ та САП провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики
Операція «Мідас». Наглядова рада «Енергоатома» скликає спеціальне засідання
11 листопада, 08:44
За словами радника Зеленського, Банкова підтримує слідчі дії у справі про енергетичну корупцію
Операція «Мідас»: Офіс президента вперше відреагував на розслідування НАБУ і САП
10 листопада, 18:20
За словами очільника «Укрзалізниці», програма «3000 кілометрів» має розвантажити найпіковіші періоди
«Укрзалізниця»-3000: уряд пояснив принцип дії програми та звідки гроші
4 листопада, 09:10
Президент доручив Уряду сформувати та запустити пакет соціальних програм підтримки українців цієї зими
Свириденко розповіла, що включатиме пакет зимової підтримки від уряду
1 листопада, 22:20

Політика

Свириденко повідомила, коли будуть готові проміжні результати аудиту «Енергоатому»
Свириденко повідомила, коли будуть готові проміжні результати аудиту «Енергоатому»
На засідання ТСК зі справи Міндіча стався курйоз за участю депутата Мамки
На засідання ТСК зі справи Міндіча стався курйоз за участю депутата Мамки
Коли закінчиться війна? Президент Франції зробив прогноз
Коли закінчиться війна? Президент Франції зробив прогноз
«Умєров відмовляється повертатися в Україну». Центр протидії дезінформації попередив про фейк
«Умєров відмовляється повертатися в Україну». Центр протидії дезінформації попередив про фейк
В Україні з’явились нові зразки боєприпасів: деталі від Шмигаля
В Україні з’явились нові зразки боєприпасів: деталі від Шмигаля
Комітет Ради підтримав відставку Галущенка з посади міністра юстиції
Комітет Ради підтримав відставку Галущенка з посади міністра юстиції

Новини

В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Вчора, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua