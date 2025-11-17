Свириденко повідомила, коли будуть готові проміжні результати аудиту «Енергоатому»

Свириденко: Уряд очікує регулярних звітів щодо перебігу всіх перевірок щомісяця протягом всього періоду

Глава уряду Юлія Свириденко заявила, що аудит НАЕК «Енергоатом» вже розпочався. Проміжні результати аудиту мають бути готові у грудні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Свириденко в Telegram.

«Обговорила проведення державного фінансового контролю держпідприємств енергетичної сфери із головою Держаудитслужби Аллою Басалаєвою. Аудит НАЕК «Енергоатом» вже розпочався, це основний пріоритет. ДАСУ перевірить діяльність безпосередньо апарату управління підприємства, 10 його філій, у тому числі трьох АЕС, за 2023–2025 роки», – йдеться у дописі.

Свириденко додала: «Домовилися, що проміжні результати аудиту мають бути готові вже у грудні. Матеріали аудиту будуть направлені до правоохоронних та антикорупційних органів для відповідного реагування. Паралельно розпочалася підготовка аудиту на інших підприємствах: ТОВ «Оператор ГТС України», ПАТ «Центренерго», АТ «Укргазвидобування». Уряд очікує регулярних звітів щодо перебігу всіх перевірок щомісяця протягом всього періоду. Ми будемо діяти оперативно, якщо будуть виявлені порушення. Маємо забезпечити повну прозорість державних підприємств».

Нагадаємо, Кабінет міністрів під час засіданні ухвалив план дій для оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів компаній паливно-енергетичного комплексу. За словами глави уряду, ключова задача – оновлення менеджменту через формування нового складу наглядових рад усіх державних компаній енергетичного сектору.

Як повідомлялося, прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко поінформувала, що на нараді з президентом Володимиром Зеленським було узгоджено системний план перезавантаження енергетичного сектору та кількох ключових державних інституцій.

До слова, Агентство з розшуку та менеджменту активів розпочало системне перезавантаження. Вперше за 10 років роботи відомства проводиться повна ідентифікація арештованих активів.