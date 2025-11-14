Зеленський обговорив із Свириденко кадрові зміни в уряді

Юлія Свириденко доповіла президенту про виконання програм підтримки прифронтових і прикордонних громад

Сьогодні, 14 листопада, президент Володимир Зеленський провів нараду з премʼєр-міністром України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Нарада з Премʼєр-міністром України. Передусім – ситуація з відновленням в областях після російських ударів. Всюди, де це потрібно, майже в цілодобовому режимі працюють ремонтні бригади, залучені необхідні ресурси. Резерв обладнання збільшуємо, і постійно триває робота з партнерами щодо цього», – йдеться у повідомленні.

Юлія Свириденко доповіла президенту про виконання програм підтримки прифронтових і прикордонних громад. «Вже із завтрашнього дня стартує нова програма зимової підтримки для наших людей – урядовці представлять публічно всі деталі. Минулого року більш ніж 14 мільйонів українців скористалися зимовою підтримкою, і на цю зиму передбачаємо не менший обсяг», – наголосив президент.

Зокрема, глава уряду доповіла про запуск процесів аудиту в державних компаніях. «Ми визначили, що терміни перевірок мають бути оперативними, а всі результати мають бути направлені до правоохоронних та антикорупційних органів для відповідного реагування. З урахуванням результатів будуть і кадрові рішення. Доручив також оперативно інформувати ключових партнерів України щодо результатів перевірок і відповідних рішень. Прозорість у державних компаніях і відсутність будь-яких схем має бути гарантована. Говорили й про кадрові зміни в уряді – Премʼєр-міністр України запропонує кандидатури міністрів енергетики та юстиції», – пояснив президент.

Нагадаємо, Кабінет міністрів готує комплексне рішення щодо всіх державних компаній, зокрема енергетичних. Передусім відбудеться їхній аудит.