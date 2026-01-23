Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Зв'язок та інтернет під час відключень світла: оператори та уряд узгодили план

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зв'язок та інтернет під час відключень світла: оператори та уряд узгодили план
Свириденко зустрілась із представниками операторів мобільного звʼязку
фото: Олександр Борняков/Facebook

Борняков: Узгодили подальші дії для посилення автономності мереж

Голова уряду Юлія Свириденко в четвер, 22 січня, зустрілась із представниками операторів мобільного звʼязку та обговорила з ними роботу мереж під час відключень електроенергії. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, інформує «Главком».

«Звʼязок – це критична необхідність для людей. Разом із прем’єр-міністеркою Юлія Свириденко, колегами з іншими міністерств та топменеджментом мобільних операторів узгодили подальші дії для посилення автономності мереж», – йдеться у повідомленні.

За словами Борнякова, для автономності мобільного звʼязку та інтернету вже зроблено:

  • прибрали зайву бюрократію: постанова КМУ №1532 дозволяє залучати громад до генерації базових станцій операторів;
  • запустили координаційний штаб зі сталості звʼязку – для швидких рішень у кризових ситуаціях;
  • 92% базових станцій обладнані акумуляторами, які тримають зв’язок до восьми годин;
  • понад третина базових станцій мають генератори та можуть працювати понад три доби;
  • оператори додатково законтрактували 15 тис. генераторів, щоб мережі залишались автономними за будь-яких умов.

До слова, унаслідок ворожих обстрілів інфраструктура «Київстару» в кількох областях частково знеструмлена. За словами гендиректора компанії, через проблеми в енергосистемі близько тисячі майданчиків «Київстару» не працює. У дев’яти областях від електропостачання відключено до 60% інфраструктури «Київстару».

Теги: мобільний зв’язок Міністерство цифрової трансформації України Юлія Свириденко Олександр Борняков

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Свириденко наголосила, що громадяни не повинні відчувати додаткового фінансового тиску під час війни
Тарифи на воду залишаться без змін. Уряд звернувся до регулятора
23 грудня, 2025, 15:27
У Запоріжжі розгорнуто всі 175 пунктів незламності
Блекаути у Запорізькій та Дніпропетровській областях: головне за ніч
8 сiчня, 05:50
За словами премʼєрки, після ворожого удару значна частина столиці без тепла
Коли Київ повернеться до графіків відключень світла? Розʼяснення уряду
9 сiчня, 21:02
Свириденко провела зустріч зі спікеркою Саейми Латвії Дайгою Міерінею.
Свириденко провела зустріч зі спікеркою парламенту Латвії
15 сiчня, 22:38
Премʼєрка звернулася до торгових мереж із закликом надавати перевагу українським продуктам харчування
Виробники продуктів харчування будуть зі світлом: Свириденко зробила заяву
20 сiчня, 15:55
Руміна Велші, Лаура Гарбенчуте-Бакієне, Патрік Фрагман, Бріс Буюон стали незалежними членами наглядової ради
Обрано незалежних членів наглядової ради «Енергоатома»
31 грудня, 2025, 18:16
Свириденко наголошує, що проєкт дасть поштовх для подальшого залучення більшої кількості інвесторів
Уряд обрав компанію для розробки літієвого родовища: серед інвесторів друг Трампа
12 сiчня, 20:19
Додаткові пункти незламності розгортаються по всій державі з урахуванням ситуації на місцях
Уряд посилює заходи для стабілізації енергосистеми: деталі від Свириденко
13 сiчня, 15:59
Ситуація із водопостачанням в Ірпені. Свириденко зробила заяву
Ситуація із водопостачанням в Ірпені. Свириденко зробила заяву
13 сiчня, 19:09

Телеком

Зв'язок та інтернет під час відключень світла: оператори та уряд узгодили план
Зв'язок та інтернет під час відключень світла: оператори та уряд узгодили план
Значна частина інфраструктури «Київстару» знеструмлена після атак
Значна частина інфраструктури «Київстару» знеструмлена після атак
На військовий облік можна стати у «Резерв+»: стартувало тестування
На військовий облік можна стати у «Резерв+»: стартувало тестування
Росія використовує GPS-спуфінг, аби приховати «тіньовий флот»
Росія використовує GPS-спуфінг, аби приховати «тіньовий флот»
Компанія Маска остаточно заборонила чат-боту Grok «роздягати» людей
Компанія Маска остаточно заборонила чат-боту Grok «роздягати» людей
Смартфони у 2026 році можуть значно зрости в ціні: названо причину
Смартфони у 2026 році можуть значно зрости в ціні: названо причину

Новини

Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
Вчора, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
Вчора, 20:55
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
Вчора, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Вчора, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
21 сiчня, 17:45

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua