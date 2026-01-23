Зв'язок та інтернет під час відключень світла: оператори та уряд узгодили план

Борняков: Узгодили подальші дії для посилення автономності мереж

Голова уряду Юлія Свириденко в четвер, 22 січня, зустрілась із представниками операторів мобільного звʼязку та обговорила з ними роботу мереж під час відключень електроенергії. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, інформує «Главком».

«Звʼязок – це критична необхідність для людей. Разом із прем’єр-міністеркою Юлія Свириденко, колегами з іншими міністерств та топменеджментом мобільних операторів узгодили подальші дії для посилення автономності мереж», – йдеться у повідомленні.

За словами Борнякова, для автономності мобільного звʼязку та інтернету вже зроблено:

прибрали зайву бюрократію: постанова КМУ №1532 дозволяє залучати громад до генерації базових станцій операторів;

запустили координаційний штаб зі сталості звʼязку – для швидких рішень у кризових ситуаціях;

92% базових станцій обладнані акумуляторами, які тримають зв’язок до восьми годин;

понад третина базових станцій мають генератори та можуть працювати понад три доби;

оператори додатково законтрактували 15 тис. генераторів, щоб мережі залишались автономними за будь-яких умов.

До слова, унаслідок ворожих обстрілів інфраструктура «Київстару» в кількох областях частково знеструмлена. За словами гендиректора компанії, через проблеми в енергосистемі близько тисячі майданчиків «Київстару» не працює. У дев’яти областях від електропостачання відключено до 60% інфраструктури «Київстару».