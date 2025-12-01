Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Національний кешбек» запрацює по-новому: коли чекати змін

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
«Національний кешбек» запрацює по-новому: коли чекати змін
Уряд обіцяє представити оновлені правила програми після завершення аналізу її ефективності та консультацій з бізнесом
фото: застосунок «Дія»

Оновлені правила мають запрацювати вже наступного року

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства розпочало оцінку роботи програми «Національний кешбек», щоб оновити її умови на наступний рік. Про це під час форуму «Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека» повідомив міністр Олексій Соболев, передає кореспондент «Главкома».

За словами Соболева, відомство аналізує результати першого року дії програми: у яких галузях вона спрацювала найефективніше, які механізми потребують доопрацювання та як її можна зробити більш адресною.

«Ми, як і домовлялись минулого року, дивимося на рік запуску програми, робимо оцінку – у яких галузях, як воно працює, щоб сформувати більш точні умови програми наступного року», – зазначив міністр.

Уряд обіцяє представити оновлені правила програми після завершення аналізу її ефективності та консультацій з бізнесом.

Нагадаємо, Міністерство економіки спростувало інформацію про завершення програми «Національний кешбек» через брак фінансування. Зазначається, що Мінекономіки не готувало і не розглядало документів, які б передбачали припинення роботи програми у 2026 році.

За словами пресслужби, цитовані зміни в нормативних актах стосуються технічного перерозподілу коштів і не є рішенням про скорочення фінансування чи згортання програми.

Раніше «Главком» писав, що з 22 листопада змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за програмою «Національний кешбек». Ці зміни викликані потребою синхронізувати її роботу з державною програмою «Зимова підтримка». Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року. У програмі «Національний кешбек» уже беруть участь понад 7,5 млн українців, які отримали понад 4 млрд грн виплат. До неї долучилися понад 1870 українських виробників у різних галузях.

Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тис. зареєстрованих у програмі товарів українського виробництва у торгових точках-партнерах. Перевірити товар можна через сканер у застосунку «Дія» або на сайті «Зроблено в Україні».

Теги: міністр гроші Мінекономіки фінансування безпека правила уряд Кабмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

21 бронетранспортер Patria 6x6 незабаром передадуть Україні з Латвії
Латвія готується передати Україні 21 бронетранспортер Patria
5 листопада, 20:04
Українці в Польщі можуть отримувати дві пенсії
Подвійна пенсія: українці в Польщі можуть отримувати гроші з двох країн
6 листопада, 15:33
Трамп: Схоже, ми наближаємося до завершення шатдауну. Ви дізнаєтеся про це зовсім скоро
Трамп заявив, що шатдаун у США наближається до завершення
10 листопада, 03:45
Мерц закликає використовувати заморожені російські активи для підтримки України
Мерц розкрив деталі щоденних переговорів щодо російських активів для України
15 листопада, 02:52
Дискусіїї фокусуватимуться на цілях економічної політики влади
Місія МВФ розпочала роботу в Україні
17 листопада, 10:23
Російський Червоний Хрест продовжує отримувати міжнародне фінансування під час війни Росії в Україні
Міжнародні організації продовжують фінансувати Російський Червоний Хрест – ЗМІ
27 листопада, 12:38
Особи, які перебувають за межами країни та на тимчасово окупованих територіях не зможуть отримати «Зимову підтримку».
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
Правоохоронці провели 18 обшуків за місцем проживання фігурантів справи
Члени організованої групи, які обкрадали помешкання заможних киян, підуть під суд
6 листопада, 11:24
Підозрюваним у шахрайстві загрожує до восьми років позбавлення волі
У Києві затримано аферистів, які збирали донати від імені Героя України
26 листопада, 16:26

Події в Україні

«Національний кешбек» запрацює по-новому: коли чекати змін
«Національний кешбек» запрацює по-новому: коли чекати змін
Атака на Дніпро: кількість постраждалих та загиблих зросла (оновлено)
Атака на Дніпро: кількість постраждалих та загиблих зросла (оновлено)
РФ вдарила по Дніпру ракетою
РФ вдарила по Дніпру ракетою
У Бердянську уражено скупчення окупантів (відео)
У Бердянську уражено скупчення окупантів (відео)
Окупанти вдарили по Чернігівщині: постраждали люди (фото)
Окупанти вдарили по Чернігівщині: постраждали люди (фото)
Карта бойових дій в Україні станом на 1 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 1 грудня 2025 року

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua