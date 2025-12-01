«Національний кешбек» запрацює по-новому: коли чекати змін

Уряд обіцяє представити оновлені правила програми після завершення аналізу її ефективності та консультацій з бізнесом

Оновлені правила мають запрацювати вже наступного року

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства розпочало оцінку роботи програми «Національний кешбек», щоб оновити її умови на наступний рік. Про це під час форуму «Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека» повідомив міністр Олексій Соболев, передає кореспондент «Главкома».

За словами Соболева, відомство аналізує результати першого року дії програми: у яких галузях вона спрацювала найефективніше, які механізми потребують доопрацювання та як її можна зробити більш адресною.

«Ми, як і домовлялись минулого року, дивимося на рік запуску програми, робимо оцінку – у яких галузях, як воно працює, щоб сформувати більш точні умови програми наступного року», – зазначив міністр.

Уряд обіцяє представити оновлені правила програми після завершення аналізу її ефективності та консультацій з бізнесом.

Нагадаємо, Міністерство економіки спростувало інформацію про завершення програми «Національний кешбек» через брак фінансування. Зазначається, що Мінекономіки не готувало і не розглядало документів, які б передбачали припинення роботи програми у 2026 році.

За словами пресслужби, цитовані зміни в нормативних актах стосуються технічного перерозподілу коштів і не є рішенням про скорочення фінансування чи згортання програми.

Раніше «Главком» писав, що з 22 листопада змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за програмою «Національний кешбек». Ці зміни викликані потребою синхронізувати її роботу з державною програмою «Зимова підтримка». Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року. У програмі «Національний кешбек» уже беруть участь понад 7,5 млн українців, які отримали понад 4 млрд грн виплат. До неї долучилися понад 1870 українських виробників у різних галузях.

Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тис. зареєстрованих у програмі товарів українського виробництва у торгових точках-партнерах. Перевірити товар можна через сканер у застосунку «Дія» або на сайті «Зроблено в Україні».