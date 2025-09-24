Корупціонерам приготуватися. Поліція замовила електронних браслетів на 40 млн грн

Закупівля збільшить парк браслетів удвічі та забезпечить безперервний контроль за підозрюваними й обвинуваченими по всій Україні

ДУ «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України» замовив у ТОВ «ТЕС.Ла» систему електронного контролю на 39,85 млн грн. Це дозволить поліції забезпечити надійний контроль за всіма підозрюваними та обвинуваченими, адже нинішній парк браслетів був явно недостатнім. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему «Прозорро».

До 15 грудня поліція має отримати 300 комплектів однокомпонентного електронного засобу контролю по 72,9 тис. грн та два комплекти серверного обладнання із передвстановленим програмним забезпеченням по 8,99 млн грн. Гарантія на всю систему становитиме рік.

За даними цього літа на балансі Нацполіції було лише 300 браслетів, з яких справними залишалося 155. Цього недостатньо для всіх підозрюваних. Наприклад, браслета не вистачило для підозрюваного нардепа Одарченка, який втік за кордон перед оголошенням вироку.

Комплект однокомпонентного електронного засобу включає браслет BR01, стаціонарний маяк MK01, безпровідний зарядний пристрій PB01 та пломбу-фіксатор. Серверний комплект включає сервер HPE ProLiant DL380, комутатор HPE Aruba CX 6300M і софт розробки «ТЕС.Ла». Система забезпечуватиме безперервний 24/7 контроль, автоматичний перехід на резервні потужності у випадку аварії, зберігання даних протягом усього моніторингу та ще три місяці після нього.

Оплата товару здійснюватиметься протягом семи робочих днів після поставки. Забезпечення тендерної пропозиції становило 3% очікуваної суми (1,2 млн грн), а депозит за виконання договору – 5% (1,99 млн грн).

Фірма «ТЕС.Ла» отримала замовлення без конкуренції, оскільки на відкриті торги ніхто більше не прийшов. Системним інтегратором компанії керує Євгеній Шевчук із Чорноморська (Одещина). З 2018 року фірма отримала державних підрядів на суму понад 864 млн грн, переважно для Нацполіції та Нацгвардії щодо нагрудних відеокамер Motorola та супутнього обладнання.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід екскерівнику Держфіскальної служби Роману Насірову. Суд задовольнив клопотання прокурора. Фігуранту заборонено виїжджати за межі Київщини, він має носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

9 квітня повідомлялося, що ексголова ДФС Роман Насіров добровільно мобілізувався до Збройних сил України. Насірова обвинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка.