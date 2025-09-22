Сало по 700 грн. Скільки коштує улюблений продукт українців у Києві: огляд цін

Ціни у столичних супермаркетах та на ринках значно вищі за середньостатистичні

В Україні відчутно подорожчав один з улюблених продуктів – сало. Зростання цін фіксується як у великих торгових мережах, так і на ринках. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

За даними Державної служби статистики, середня споживча ціна на сало у серпні 2025 року зросла на 5,9% у порівнянні з липнем, досягнувши 185 грн за кілограм.

Цінова ситуація у Києві

На ринках і в супермаркетах столиці ціни значно вищі за середньостатистичні. Зокрема, у мережі супермаркетів «Сільпо» свіже сало продається за ціною 314 грн за кг, а «генеральське» з прошарками м'яса – коштує 690,90 грн за кг.

В онлайн магазинах мережі супермаркетів «Екомаркет», «Фора» та «Варус» свіже сало відсутнє. Втім, у Варусі можна купити в'ялене за ціною 209,90 грн за кг.

На ринку біля метро «Героїв Дніпра» у вихідні сало можна було купити за ціною 300-350 грн за кг. На стихійному ринку біля метро «Мінська» сьогодні сало продається за ціною 250 грн за кг.

Як пояснила кореспонденту «Главкома» продавчиня на ринку, у її селі люди відмовляються тримати свиней, оскільки їх стало надто дорого годувати. На її думку, це є основною причиною дефіциту та, як наслідок, зростання цін на ринку.

Що каже статистика

За даними Державної служби статистики, у серпні середня споживча ціна сала зросла на 5,9% – до 185 грн за кг проти 174,64 грн за кг у липні. А якщо порівняти з серпнем 2024 року, сало подорожчало на 15,2% ‒ тоді ціна була 160,58 грн за кг.

Держстат зауважує, що дані наведені без урахування тимчасово окупованих Російською Федерацією територій і частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

