Уряд розширює програму «Пакунок школяра»: деталі

На цей час українські родини отримали 430 млн грн у межах програми

Майже 128 тис. родин подали заяви на участь у програмі «Пакунок школяра»

Державну програму «Пакунок школяра» буде розширено. Кошти можна буде витрачати не лише на канцелярію, дитячий одяг та взуття, а й на книги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінсоцполітики.

За словами міністра Дениса Улютіна, зміни в програму буде впроваджено протягом трьох тижнів.

Станом на 2 вересня майже 128 тис. родин подали заяви на участь у програмі «Пакунок школяра», з них 122 тис.скористалися онлайн-заявками через «Дію».

У межах першого фінансування підтримку вже отримали 86 тис. родин на суму 430 млн грн, що становить 35% коштів, передбачених у держбюджеті. Ще 18 тис. родин очікують на отримання допомоги найближчим часом. Наразі зафіксовано понад 3 тис. відмов через невідповідність умовам програми.

Хто може отримати допомогу

Батьки або законні представники дітей, які йдуть у 2025 році до першого класу в Україні. За умовами програми, отримати допомогу може лише один із батьків або законних представників дитини. Крім того, родинам, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, допомога призначатиметься після їх повернення в Україну або підконтрольні їй території.

Як оформити

Це можна зробити онлайн – через застосунок «Дія». Для цього потрібно мати в «Дії» ID-картку або закордонний паспорт та верифікований податковий номер (РНОКПП). Спершу вам надійде сповіщення про можливість оформити заяву, в ньому буде — покрокова інструкція.

Відкрийте розділ Сервіси → Допомога від держави → Пакунок школяра. Оберіть дитину, на яку оформлюєте заяву. Виберіть або відкрийте «Дія.Картку» для виплат. Перевірте дані та підпишіть заяву «Дія.Підписом».

Нагадаємо, «Пакунок школяра» – це складова нової комплексної державної програми підтримки родин з дітьми. Вона передбачає одноразову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень, щоб придбати все необхідне для навчання першокласників: канцелярське приладдя, дитячий одяг та взуття. За умовами програми, отримати допомогу може лише один із батьків або законних представників дитини.

Для отримання допомоги необхідно подати заявку до 15 листопада 2025 року. Витратити кошти потрібно буде протягом 180 днів з моменту нарахування.