Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

В Україні різко здешевшав популярний овоч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В Україні різко здешевшав популярний овоч
В Україні ціни на ріпчасту цибулю значно знизились через поєднання кількох факторів
фото з відкритих джерел

Ціни на цибулю в Україні наразі на 41% нижчі порівняно з аналогічним періодом минулого року

В Україні ціни на ріпчасту цибулю значно знизились через поєднання кількох факторів, зокрема зменшення попиту та збільшення пропозиції на ринку. Українські фермери були змушені суттєво знизити відпускні ціни, щоб реалізувати свою продукцію до настання холодів. Про це повідомляє проєкт EastFruit, пише «Главком».

За даними аналітиків, серед основних причин падіння ціни – зростання обсягів пропозиції овочів, зокрема завдяки розпродажу цибулі з дрібних господарств, де її зберігають у необладнаних сховищах. Фермери змушені йти на цінові поступки, оскільки хочуть продати залишки до зими.

Зараз ціна цибулі коливається між 5 і 10 грн/кг ($0,12-0,24/кг), що на 25% дешевше порівняно з минулим тижнем. Більшість цибулі на ринку є середньої та низької якості, яку фермери намагаються продати якнайшвидше.

Попит на таку продукцію залишається низьким, і її переважно закуповують торгові мережі та перекупники для поточних продажів, оскільки цибуля для тривалого зберігання практично непридатна.

Натомість високоякісна цибуля, яку фермери зберігають у спеціалізованих сховищах, буде реалізовуватись лише в зимовий період, коли попит і ціни традиційно зростають. Ціни на цибулю в Україні наразі на 41% нижчі порівняно з аналогічним періодом минулого року.

До слова, на українських ринках знову змінилися цінники на овочі та фрукти. Морква та буряк подорожчали, тоді як картопля та білокачанна капуста стали трохи доступнішими для споживачів.

Нагадаємо, кореспондент «Главкома» оглянув ціни у столичних супермаркетах на хурму, оскільки вже розпочався сезон на цей фрукт. Покупцям пропонують різні сорти фрукта за акційними та стандартними цінами.

Читайте також:

Теги: ціни зниження цін овочі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Щоб придбати в Тернополі однокімнатну квартиру, українцям доведеться відкладати близько шести років всю свою зарплату
Де в Україні найдорожчі квартири? Аналітики назвали місто-рекордсмен
Вчора, 12:14
Столичні супермаркети пропонують декілька видів хурми
У Києві стартував сезон хурми: які ціни в супермаркетах
31 жовтня, 17:24
Фермер Владислав Стоянов із Одеси відмовився від вирощування помідорів, буряку та цибулі
В Україні зростає попит на незвичайний овоч. Аграрій пояснив причину
31 жовтня, 15:33
В Україні подорожчали помідори до 119 грн/кг
Помідори в Україні стрімко дорожчають
24 жовтня, 16:26
ЄС скорочує закупівлі української кукурудзи через затримку збору
Українська кукурудза втрачає позиції на ринку ЄС: головна причина
20 жовтня, 16:45
Основною причиною зростання є різке скорочення пропозиції українських тепличних огірків при стабільно високому попиті
В Україні різко зросла ціна на популярний овоч
20 жовтня, 05:35
Рекорд на ринку золота: ціна перевищила 4300 доларів
Золото подорожчало до рекордного рівня
17 жовтня, 15:32
Чому українські яблука стають дорожчими: роз’яснення експерта
Ціни на зимові сорти яблук зростають: аналітик пояснив причини
17 жовтня, 08:26
«Сільпо» почало використовувати щільні пакети для м'яса (на фото зправа). Один разовий пакет коштує 2,49 грн
Поліетилен не зник? Як торгові заклади пакують рибу, м’ясо та овочі: огляд цін біопакетів
16 жовтня, 11:28

Особисті фінанси

В Україні різко здешевшав популярний овоч
В Україні різко здешевшав популярний овоч
Деякі українці отримають допомогу у розмірі 6500 грн: уряд затвердив програму
Деякі українці отримають допомогу у розмірі 6500 грн: уряд затвердив програму
Енергетичний експерт пояснив, як збільшення імпорту газу відіб'ється на цінах
Енергетичний експерт пояснив, як збільшення імпорту газу відіб'ється на цінах
50 тис. грн за народження дитини. Рада проголосувала за законопроєкт
50 тис. грн за народження дитини. Рада проголосувала за законопроєкт
Де в Україні найдорожчі квартири? Аналітики назвали місто-рекордсмен
Де в Україні найдорожчі квартири? Аналітики назвали місто-рекордсмен
Рада підтримала заборону боржникам продавати майно та автівки: «Батьківщина» голосувала проти
Рада підтримала заборону боржникам продавати майно та автівки: «Батьківщина» голосувала проти

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua