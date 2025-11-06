В Україні різко здешевшав популярний овоч

В Україні ціни на ріпчасту цибулю значно знизились через поєднання кількох факторів

Ціни на цибулю в Україні наразі на 41% нижчі порівняно з аналогічним періодом минулого року

В Україні ціни на ріпчасту цибулю значно знизились через поєднання кількох факторів, зокрема зменшення попиту та збільшення пропозиції на ринку. Українські фермери були змушені суттєво знизити відпускні ціни, щоб реалізувати свою продукцію до настання холодів. Про це повідомляє проєкт EastFruit, пише «Главком».

За даними аналітиків, серед основних причин падіння ціни – зростання обсягів пропозиції овочів, зокрема завдяки розпродажу цибулі з дрібних господарств, де її зберігають у необладнаних сховищах. Фермери змушені йти на цінові поступки, оскільки хочуть продати залишки до зими.

Зараз ціна цибулі коливається між 5 і 10 грн/кг ($0,12-0,24/кг), що на 25% дешевше порівняно з минулим тижнем. Більшість цибулі на ринку є середньої та низької якості, яку фермери намагаються продати якнайшвидше.

Попит на таку продукцію залишається низьким, і її переважно закуповують торгові мережі та перекупники для поточних продажів, оскільки цибуля для тривалого зберігання практично непридатна.

Натомість високоякісна цибуля, яку фермери зберігають у спеціалізованих сховищах, буде реалізовуватись лише в зимовий період, коли попит і ціни традиційно зростають. Ціни на цибулю в Україні наразі на 41% нижчі порівняно з аналогічним періодом минулого року.

