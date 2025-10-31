Головна Гроші Особисті фінанси
В Україні зростає попит на незвичайний овоч. Аграрій пояснив причину

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Фермер Владислав Стоянов із Одеси відмовився від вирощування помідорів, буряку та цибулі
Фермер зосередився на культивувані пекінської капусти

В Одеській області фермер Владислав Стоянов відмовився від вирощування помідорів, буряку та цибулі. Причиною такого рішення фермер назвав перенасичення ринку. Про це пише «Главком» із посиланням на agrotimes.ua.

Владислав Стоянов пояснює, що на це впливає відсутність регулювання посівних площ і достовірної статистики. «У знайомих просто великі об’єми на полях лежать. Наприклад, поприїжджали там 40-50 машин на Київ – вони просто оформляють їм як повернення», – каже фермер.

Тому цього року він відмовився від вирощування традиційних овочів та зосередився на культивувані пекінської капусти. «Вивчали дещо ринок, відійшли по ряду продукції через те, що надлишок у цьому році по овочах», – зазначив фермер.

До того ж в Україні спостерігається підвищення попиту на пекінську капусту. Вона популярна серед торговельних мереж настільки, що іноді виникає нестача овочу. Але на думку фермера, це може змінитися вже наступного року, тому потрібно слідкувати за динамікою попиту.

Владислав Стоянов поділився власними інноваціями, а саме його інвестицією в ізраїльське обладнання для зниження засоленості води, що допомагає добриву краще засвоюватися. Також це гарно впливає на якість врожаю. Фермер Владислав Стоянов відомий своїм рекодом України з кількості томатів для переробки на одному кущі, який він встановив два роки тому.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що в Україні різко зросла ціна на популярний овоч. Протягом кількох тижнів поспіль триває стрімке подорожчання тепличних огірків. Наразі ціни на ці овочі зросли в середньому на 15 % порівняно з минулим роком. Основною причиною зростання є різке скорочення пропозиції українських тепличних огірків при стабільно високому попиті.

Крім цього ціни на овочі та фрукти на українських ринках продовжують коливатися: тепличні помідори та огірки встановили нові рекорди, а ріпчаста цибуля теж подорожчала через погодні умови та скорочення пропозиції. Морква та буряк подорожчали, тоді як картопля та білокачанна капуста стали трохи доступнішими для споживачів.

