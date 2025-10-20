Головна Гроші Бізнес
Українська кукурудза втрачає позиції на ринку ЄС: головна причина

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Українська кукурудза втрачає позиції на ринку ЄС: головна причина
ЄС скорочує закупівлі української кукурудзи через затримку збору
фото з відкритих джерел

Затримка збиральної кампанії та слабкі експортні продажі призводять до втрати ринкових позицій у Європі

Частка України в імпорті кукурудзи до ЄС знизилася з майже 50% до 17% через затримку збирання врожаю та стриманість виробників. Ці фактори вже впливають на ціни та відвантаження зерна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Latifundist.com.

Станом на 13 жовтня Європа імпортувала 4,3 млн тонн кукурудзи, з яких 2,4 млн тон – бразильського походження, 900 тис. тон – американського і лише 720 тис. тон – українського.

Збирання української кукурудзи триває із затримкою. Станом на 16 жовтня намолочено 4,9 млн т проти 13,1 млн т минулого року на цю ж дату. 

«Зазвичай перші 10 млн тонн зібраної кукурудзи починали створювати тиск на ціни, що мали потенціал зниження ціни на 5-10%. Цього ж року вже 5 млн тонн кукурудзи, зібрані в середині жовтня, чинять тиск на ціни на тлі слабких експортних продажів і відвантажень», – зазначають у компанії Spike Brokers.

Наприкінці минулого тижня кукурудза торгувалася у портах у діапазоні 203–204$/т з поставкою у жовтні-листопаді. Спотовий індекс ціни кукурудзи з поставкою протягом 30 днів залишився без змін – 204$/т.

За даними брокерів, ринок західного кордону України стає альтернативою для задоволення попиту на італійському ринку: кукурудза вже відвантажується потягами, де шлях займає до 5 днів проти 8–9 днів морем. Ціни на кукурудзу на умовах FCA у євровагонах на угорському чи словацькому кордоні почали знижуватися та торгувалися в межах 182–183€/т з поставкою у листопаді.

Нагадаємо, що вчені з Вашингтонського державного університету знайшли спосіб значно покращити літій-сірчані батареї, використавши білок із кукурудзи. Новий підхід робить акумулятори легшими, потужнішими та безпечнішими, а також подовжує їхній термін служби. Технологія відкриває перспективи для масового використання літій-сірчаних батарей у електромобілях та системах накопичення енергії від сонця і вітру, що може змінити ринок екологічних джерел енергії

