В Україні різко зросла ціна на популярний овоч

Ціни на тепличні огірки в Україні зросли на понад 15% через дефіцит продукції

В Україні вже п’ятий тиждень поспіль триває стрімке подорожчання тепличних огірків. Наразі ціни на ці овочі зросли в середньому на 15% порівняно з минулим роком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.

Основною причиною зростання є різке скорочення пропозиції українських тепличних огірків при стабільно високому попиті. Це дозволяє виробникам продовжувати підвищувати відпускні ціни. На кінець цього тижня тепличні огірки в Україні продаються по 75-90 грн/кг (≈ $1,80-2,16/кг).

Імпортери вже готуються до закупівель огірків з Туреччини, оскільки з середини жовтня пропозиція місцевого виробництва значно зменшується. Найбільші обсяги імпортних поставок очікуються в період з грудня по лютий.

Аналітики не виключають, що в умовах дефіциту ціни на тепличні огірки можуть продовжувати зростати, якщо попит залишатиметься стабільним.

