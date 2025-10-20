Головна Гроші Особисті фінанси
В Україні різко зросла ціна на популярний овоч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
В Україні різко зросла ціна на популярний овоч
Основною причиною зростання є різке скорочення пропозиції українських тепличних огірків при стабільно високому попиті
Ціни на тепличні огірки в Україні зросли на понад 15% через дефіцит продукції

В Україні вже п’ятий тиждень поспіль триває стрімке подорожчання тепличних огірків. Наразі ціни на ці овочі зросли в середньому на 15% порівняно з минулим роком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.

Основною причиною зростання є різке скорочення пропозиції українських тепличних огірків при стабільно високому попиті. Це дозволяє виробникам продовжувати підвищувати відпускні ціни. На кінець цього тижня тепличні огірки в Україні продаються по 75-90 грн/кг (≈ $1,80-2,16/кг).

Імпортери вже готуються до закупівель огірків з Туреччини, оскільки з середини жовтня пропозиція місцевого виробництва значно зменшується. Найбільші обсяги імпортних поставок очікуються в період з грудня по лютий.

Аналітики не виключають, що в умовах дефіциту ціни на тепличні огірки можуть продовжувати зростати, якщо попит залишатиметься стабільним.

До слова, «Главком» перевірив ціни у столичних супермаркетах і підрахував, скільки сьогодні коштує зварити борщ – як у бюджетному варіанті, так і без економії на продуктах.

Нагадаємо, в Україні набула поширення практика зменшення об’єму або ваги товарів, що продаються в упаковках, до яких звик споживач. Це стосується й молочної продукції: літрові пляшки молока, пакети кефіру чи йогуртів тепер випускають по 870, 850 або навіть 750 мл замість стандартного літра.

«Главком» перевірив полиці столичних супермаркетів, і з'ясував, чи можна ще взагалі купити літр молока і тара яких виробників «схудла» найбільше. 

