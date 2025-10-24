Головна Гроші Особисті фінанси
Помідори в Україні стрімко дорожчають

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Помідори в Україні стрімко дорожчають
В Україні подорожчали помідори до 119 грн/кг
Через нестачу продукції та холодну погоду українські тепличні помідори подорожчали до 119 грн/кг

Оптова вартість помідорів досягла 90 грн/кг, а в супермаркетах деякі мережі продають їх за понад 100 грн. Експерти попереджають, що зростання цін може продовжитися. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків порталу EastFruit.

Ціни на помідори в Україні продовжують різко зростати. Оптова ціна українських тепличних помідорів цього тижня становить 80–90 грн/кг, що на 14% більше порівняно з попереднім тижнем.

Причинами здорожчання стали обмежені поставки з українських комбінатів, завершення реалізації продукції поточного обороту та сповільнене дозрівання культур через низькі температури. Постачання з плівкових теплиць припинилися повністю, а імпортна продукція не може компенсувати брак місцевих овочів.

Внаслідок цього ціни у супермаркетах вже сягнули: Varus – 119,90 грн/кг, АТБ – 99,89 грн/кг, Сільпо – від 79,50 грн/кг. Експерти зазначають, що у разі збереження нинішніх темпів збуту виробники планують і надалі підвищувати відпускні ціни.

Це здорожчання вже відчули на собі українські споживачі: у середньому ціни на помідори на 22% вищі, ніж наприкінці жовтня минулого року.

Нагадаємо, що у Польщі фермери змушені роздавати помідори, сливи та перець безкоштовно через проблеми зі збутом. Часто покупці відмовляються від замовлень, інакше врожай просто пропав би. Щоб уникнути збитків, господарства закликають місцевих жителів забирати продукцію «скільки даси» або зовсім безкоштовно. Соцмережі допомагають швидко поширювати інформацію, що дозволяє рятувати частину врожаю.

Українські фермери стикаються з напливом дешевої польської картоплі, що тисне на ціни та створює нестабільність на ринку. Польські виробники часто отримують дотації ЄС, що дозволяє їм продавати продукцію дешевше за вітчизняних фермерів. Частина українських господарств змушена шукати нові шляхи збуту або робити ставку на якість і перевірені контракти, щоб залишатися конкурентоспроможними.

