Тепличні помідори та огірки встановили рекорди: огляд цін на овочі

Ціни на овочі та фрукти на українських ринках продовжують коливатися: тепличні помідори та огірки встановили нові рекорди, а ріпчаста цибуля теж подорожчала через погодні умови та скорочення пропозиції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на EastFruit.

На українських ринках знову змінилися цінники на овочі та фрукти. Морква та буряк подорожчали, тоді як картопля та білокачанна капуста стали трохи доступнішими для споживачів.

Найбільше зросли ціни на тепличні овочі. Тепличні помідори за тиждень подорожчали на 14% і станом на 23 жовтня коштували в середньому 80–90 грн/кг. Зростання пояснюють скороченням поставок із місцевих комбінатів через похолодання, яке сповільнило дозрівання культур.

Огірки подорожчали ще стрімкіше – на 21%, до 90–110 грн/кг, через завершення сезону збору врожаю та високий внутрішній попит. Цибуля коштує 7–13 грн/кг, що на 12% більше, ніж тиждень тому, через несприятливі погодні умови та скорочення пропозиції у сховищах.

Аналіз цінової ситуації за минулий тиждень фото: EastFruit

Солодкий перець додає в ціні вже другий тиждень, броколі теж подорожчало, а пекінська капуста трохи здешевшала. Зростають ціни на кабачки, баклажани та зелень, зокрема салат і зелену цибулю.

На фруктовому ринку подорожчали груші, лимони та банани, тоді як кавуни, дині та апельсини трохи подешевшали

Нагадаємо, що в Україні ціни на зимові сорти яблук зростають через активний експорт і дорогі технології зберігання, а дефіциту плодів на внутрішньому ринку не очікується. Українські яблука експортують як свіжі плоди, так і у вигляді екстрактів, що вигідніше в плані логістики та додає додаткову вартість. Основними ринками збуту є країни ЄС – Швеція, Німеччина, а також Східні країни, зокрема Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати та Оман.