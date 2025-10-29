Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Тепличні помідори та огірки встановили рекорди: огляд цін на овочі

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Тепличні помідори та огірки встановили рекорди: огляд цін на овочі
Тепличні помідори та огірки рекордно подорожчали
фото: glavcom.ua

На українських ринках подорожчали морква, буряк, цибуля та тепличні овочі, а картопля і капуста трохи подешевшали

Ціни на овочі та фрукти на українських ринках продовжують коливатися: тепличні помідори та огірки встановили нові рекорди, а ріпчаста цибуля теж подорожчала через погодні умови та скорочення пропозиції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на EastFruit.

На українських ринках знову змінилися цінники на овочі та фрукти. Морква та буряк подорожчали, тоді як картопля та білокачанна капуста стали трохи доступнішими для споживачів.

Найбільше зросли ціни на тепличні овочі. Тепличні помідори за тиждень подорожчали на 14% і станом на 23 жовтня коштували в середньому 80–90 грн/кг. Зростання пояснюють скороченням поставок із місцевих комбінатів через похолодання, яке сповільнило дозрівання культур.

Огірки подорожчали ще стрімкіше – на 21%, до 90–110 грн/кг, через завершення сезону збору врожаю та високий внутрішній попит. Цибуля коштує 7–13 грн/кг, що на 12% більше, ніж тиждень тому, через несприятливі погодні умови та скорочення пропозиції у сховищах.

Аналіз цінової ситуації за минулий тиждень
Аналіз цінової ситуації за минулий тиждень
фото: EastFruit

Солодкий перець додає в ціні вже другий тиждень, броколі теж подорожчало, а пекінська капуста трохи здешевшала. Зростають ціни на кабачки, баклажани та зелень, зокрема салат і зелену цибулю.

На фруктовому ринку подорожчали груші, лимони та банани, тоді як кавуни, дині та апельсини трохи подешевшали

Нагадаємо, що в Україні ціни на зимові сорти яблук зростають через активний експорт і дорогі технології зберігання, а дефіциту плодів на внутрішньому ринку не очікується. Українські яблука експортують як свіжі плоди, так і у вигляді екстрактів, що вигідніше в плані логістики та додає додаткову вартість. Основними ринками збуту є країни ЄС – Швеція, Німеччина, а також Східні країни, зокрема Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати та Оман.

Читайте також:

Теги: салат буряк фрукти овочі ціни ринок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хрестовий похід проти аптек. Гра без переможців?
Хрестовий похід проти аптек. Гра без переможців? Фармбізнес
8 жовтня, 18:22
Молочні продукти в Україні: чому споживачам доведеться платити більше?
Молочні продукти в Україні: чому споживачам доведеться платити більше?
3 жовтня, 04:49
Імпульс зростання поширився і на інші дорогоцінні метали
Світова ціна на золото побила рекорд
8 жовтня, 14:08
Криптовалютний ринок зазнав значного обвалу після заяв Трампа
Криптовалютний ринок зазнав значного обвалу після заяв Трампа
11 жовтня, 01:05
Житло в Україні дорожчатиме: що про це кажуть експерти
Житло в Україні дорожчатиме: що про це кажуть експерти
9 жовтня, 18:25
Судові «паузи» дозволяють роками не платити за електроенергію – експерт
Судові «паузи» дозволяють роками не платити за електроенергію – експерт
9 жовтня, 19:20
У квартирі залишилося багато речей від бабусі, які власники помешкання обіцяють вивезти перед заселенням
Найдешевша оренда у Києві: квартира з хвостиком усього за 4 тис. грн (фото)
15 жовтня, 08:53
Скільки коштує соняшникова олія у Києві: огляд цін у супермаркетах
Скільки коштує соняшникова олія у Києві: огляд цін у супермаркетах
17 жовтня, 16:00
Нестача пропозиції на ринку призвела до підвищення цін на популярний овоч
В Україні подорожчала цибуля: фермери скорочують продаж через погоду
23 жовтня, 13:16

Особисті фінанси

Тепличні помідори та огірки встановили рекорди: огляд цін на овочі
Тепличні помідори та огірки встановили рекорди: огляд цін на овочі
В Україні може зʼявитися реєстр «дропів»: зареєстровано законопроєкт
В Україні може зʼявитися реєстр «дропів»: зареєстровано законопроєкт
Пенсійний фонд України оновив показник середньої зарплати: як це вплине на пенсії
Пенсійний фонд України оновив показник середньої зарплати: як це вплине на пенсії
Скільки платитимуть безробітним у листопаді та як оформити допомогу
Скільки платитимуть безробітним у листопаді та як оформити допомогу
Банки частіше блокують рахунки українців: що стає тригером для перевірок
Банки частіше блокують рахунки українців: що стає тригером для перевірок
Державна допомога на поховання: скільки отримають родичі померлого пенсіонера
Державна допомога на поховання: скільки отримають родичі померлого пенсіонера

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua