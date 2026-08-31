В Україні стрімко дешевшають яблука: як змінилися ціни

Основними причинами зниження цін є стриманий попит і зростання пропозиції яблук осінніх сортів

В українських садах розпочався активний збір осіннього врожаю, що одразу відобразилося на ринкових цінниках. Про це пише «Главком» із посиланням на EastFruit.

За спостереженнями аналітиків EastFruit, фермери змушені знижувати вартість якісної продукції до 15-25 грн за кг. Це приблизно на п'яту частину дешевше, ніж наприкінці минулого тижня, та майже вдвічі дешевше, ніж у той самий період торік.

Головною причиною такої тенденції стало суттєве збільшення пропозиції на тлі доволі стриманого купівельного попиту. Оскільки більшість зібраних зараз сортів не підходять для довготривалого зберігання в сховищах, аграрії намагаються розпродати фрукти якомога швидше.

Аби зберегти придбаний урожай у квартирі, фахівці радять дотримуватися кількох простих правил. Для фруктів варто обрати найтемніше та найхолодніше місце з температурою в межах 0…+4 °C, подалі від джерел тепла, або ж скористатися спеціальним відсіком холодильника, поклавши плоди у пакет із отворами для вентиляції.

Вкрай важливо не мити яблука перед закладкою, щоб зберегти їхній природний захисний шар, а також обов'язково відсортувати плоди, прибравши навіть трохи пошкоджені. Для безпеки врожаю фрукти краще розкладати максимум у два шари, загортаючи кожен плід у папір, тримати їх окремо від інших овочів через виділення етилену та систематично перевіряти запаси на наявність зіпсованих екземплярів.

Нагадаємо, на українському ринку спостерігається суттєвий надлишок пропозиції слив із місцевих господарств, що спричинило різке падіння цін.

Наразі ціни на місцеву сливу варіюються в межах 15-35 грн/кг ($0,34-0,79/кг). Це в середньому на 24% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня, та відповідає падінню на 24% порівняно з кінцем серпня минулого року.

Як відомо, в Україні сповільнюється попит на молочну продукцію через зниження купівельної активності населення та посилення конкуренції з дешевшими європейськими сирами. Водночас до кінця літа та в осінньо-зимовий період молочна продукція може подорожчати на 5-10%.