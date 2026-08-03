Такого не було 30 років. На волинських городах зафіксовано унікальну аномалію з картоплею

За словами агрометеорологині Ірини Ярмолюк, цього року картопля більше потерпає від аномальної спеки, ніж від комах

У Волинській державній сільськогосподарській дослідній станції цього сезону не застосовували інсектициди проти колорадського жука. За словами фахівців, це сталося вперше за три десятиліття спостережень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на SEEDS.

На полях дослідної станції картоплею засаджено 3,5 га, де вирощують 27 сортів української та зарубіжної селекції.

За словами завідувачки відділу рослинництва Людмили Сичук, цьогоріч погодні умови негативно вплинули на шкідника.

«Для мене цей рік вперше такий, що ми зовсім не оприскуємо колорадського жука. Тому що завжди оприскуємо раз, а то і два. Холодні погодні умови спричинили негативний вплив на жука, а потім й сильна спека. Дай Боже, щоб його ніколи не було», – сказала вона.

Науковиця додала, що спілкувалася з фахівцями Інституту картоплярства на Київщині. За її словами, схожу ситуацію цього року спостерігають і в інших регіонах України.

Місцеві городники також кажуть, що цього сезону не обробляли картоплю від колорадського жука. Жителька села Жидичин Наталія Кулініч зазначила, що за 25 років такого не пригадує.

«Ми постійно кропимо ту картоплю по два-три рази. А в цьому році ще жодного разу не кропили. Ні сусіди, ніхто не кропив», – розповіла вона.

Водночас агрометеорологи попереджають, що відсутність шкідника не означає добрий урожай. За словами агрометеорологині Ірини Ярмолюк, цього року картопля більше потерпає від аномальної спеки, ніж від комах.

«В цьому році картопля так не потерпає від шкідників, як від погодних умов. Картопля потребує низьких температур: 16-20 градусів. В цьому році побиті всі історичні максимуми, які коли-небудь були зафіксовані на Волині: до 36-39 градусів», – зазначила фахівчиня.

Вона додала, що через високі температури під землею зав'язалося мало бульб, які ще не досягли нормального розміру, тому прогноз щодо врожаю картоплі залишається стриманим.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що цієї весни українці в різних регіонах країни звернули увагу на незвично малу кількість колорадських жуків та їхніх личинок на городах. Ентомолог Національного природного парку «Тузлівські лимани» Євгеній Халаїм пояснив це явище.