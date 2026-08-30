Ціни на сливи в України знизились

Сливи в Україні надходять у продаж уже в середньому на 24% дешевше, ніж наприкінці серпня минулого року

На українському ринку спостерігається суттєвий надлишок пропозиції слив із місцевих господарств, що спричинило різке падіння цін. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit, пише «Главком».

Наразі ціни на місцеву сливу варіюються в межах 15-35 грн/кг ($0,34-0,79/кг). Це в середньому на 24% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня, та відповідає падінню на 24% порівняно з кінцем серпня минулого року.

Попит з боку місцевих оптових компаній залишається низьким, тоді як обсяги пропозиції кісточкових продовжують зростати через сезонний чинник. Додатковий тиск на ринок чинить спекотна погода: високі температури прискорили дозрівання фруктів та погіршили їхню якість, що змушує фермерів швидше реалізовувати товар.

Садівники зазначають, що за таких обставин будуть змушені й надалі йти на поступки покупцям та знижувати ціни у цьому сегменті.

Раніше повідомлялося, що середня споживча ціна сала в Україні у липні 2026 року становила 210,92 грн за кілограм, що на 1,19 грн менше, ніж у червні. Водночас порівняно з липнем 2025 року продукт подорожчав на 21%.

У червні середня ціна сала становила 212,11 грн за кілограм. Таким чином, за місяць продукт подешевшав приблизно на 0,6%.

Як відомо, в Україні сповільнюється попит на молочну продукцію через зниження купівельної активності населення та посилення конкуренції з дешевшими європейськими сирами. Водночас до кінця літа та в осінньо-зимовий період молочна продукція може подорожчати на 5-10%.

До слова, Україна за сім місяців 2026 року скоротила експорт молочної продукції на 18% – до $218,27 млн. У липні українські виробники збільшили обсяги поставок за кордон, однак через нижчі ціни виручка залишається меншою, ніж торік.