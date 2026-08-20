Ціни на соняшникову олію знижуються через очікування нового врожаю

Імпортери та оптові покупці почали переглядати плани закупівель

Світовий ринок соняшникової олії демонструє помітну тенденцію до зниження цін, зумовлену оптимістичними прогнозами щодо нового врожаю та очікуваним зростанням пропозиції. Про це пише «Главком» із посиланням на AgroWeek.

Співзасновник та партнер Sunstone Brokers Сергій Репецький каже, що форвардна крива котирувань демонструє чітке падіння: різниця у вартості між сусідніми місяцями поставок сягає близько $25 за тонну, що еквівалентно майже долару щоденного здешевлення.

Така цінова динаміка змушує імпортерів та оптових покупців переглядати свої закупівельні стратегії, адже навіть двотижневе відтермінування угоди дає відчутну економію. Бажання учасників ринку скористатися очікуваним надлишком продукції підсилює короткострокову волатильність попиту та загострює конкуренцію серед постачальників.

Для сільгоспвиробників зниження світових цін тягне за собою неоднозначні наслідки: з одного боку, це знижує прибутковість експорту, а з іншого – робить олію доступнішою всередині країни та стимулює внутрішній попит.

Водночас ключовим фактором ризику залишаються погодні умови, які ще можуть скоригувати підсумкові показники збору, тому аналітики радять аграріям гнучко адаптувати свої збутові плани та уважно відстежувати зміни котирувань.