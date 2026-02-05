Подарунки в обмін на розпусту: столичний підприємець підозрюється у розбещенні неповнолітніх

Як встановили правоохоронці, для вчинення злочину чоловік підшукував дівчат, позбавлених батьківської уваги

Столична поліція викрила 38-річного киянина, який вчиняв сексуальні злочини щодо неповнолітніх. Користуючись вразливим станом дітей, чоловік давав їм гроші, купував одяг та гаджети в обмін на дії сексуального характеру. Про це сьогодні, 5 лютого 2026 року, повідомила поліція Києва, інформує «Главком».

Як встановили правоохоронці, для вчинення злочину чоловік підшукував дівчат, позбавлених батьківської уваги. Встановлено, що жертвами зловмисника стали троє киянок віком від 12 та 15 років, з якими фігурант познайомився на вулиці.

«Увійшовши до потерпілих в довіру та користуючись їх вразливим станом, кривдник вчиняв щодо дівчат розпусні дії у салоні авто та в орендованій квартирі, а натомість купував їм речі, мобільні телефони та давав гроші на «кишенькові» витрати», – повідомили у поліції.

Поліцейські затримали фігуранта та провели обшук в його авто та за місцем мешкання, у ході якого вилучили ноутбуки, мобільні телефони та банківські картки. Фігурант – 38-річний місцевий підприємець, який проживає з цивільною дружиною та малолітньою донькою.

Слідчі за процесуального керівництва із Оболонською прокуратурою повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 155 Кримінального кодексу України – вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, поєднані з наданням грошової винагороди або з обіцянкою такої винагороди.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Наразі правоохоронці перевіряють причетність затриманого до аналогічних злочинів на території столиці.

