Боргова криза на балансуючому ринку загрожує енергобезпеці – ICC Ukraine

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Боргова криза на балансуючому ринку загрожує енергобезпеці – ICC Ukraine
Станом на початок 2026 року заборгованість учасників балансуючого ринку перед НЕК «Укренерго» досягла близько 42 млрд грн
Боргова криза на балансуючому ринку позбавляє енергетику коштів на відновлення – ICC Ukraine

Накопичення боргів на балансуючому ринку електроенергії створює ризики, співставні з фізичними руйнуваннями енергетичної інфраструктури, та підриває фінансову стійкість галузі. Про це йдеться у зверненні Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine). 

У Комітеті наголошують, що станом на початок 2026 року заборгованість учасників балансуючого ринку перед НЕК «Укренерго» досягла близько 42 млрд грн, тоді як борг самого оператора системи передачі перед учасниками ринку перевищив 22 млрд грн. Така динаміка, за оцінкою ICC Ukraine, свідчить про щорічне нарощення заборгованості та відсутність ефективних механізмів її стримування.

Ключовою причиною накопичення заборгованості в ICC Ukraine називають несплату електроенергії окремими категоріями так званих «захищених» споживачів, які не підлягають відключенню. Йдеться про підприємства державної та комунальної власності, водоканали, метрополітени та інші об’єкти, перелік яких постійно розширювався.

Через це «Укренерго» фактично змушене кредитувати таких споживачів, що позбавляє енергетичні компанії коштів на ремонти та відновлення мереж в умовах воєнного стану. У бізнес-спільноті наголошують, що подальше накопичення боргів створює загрозу, співмірну з фізичними руйнуваннями енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко стверджував, що борги на балансуючому ринку зросли більш ніж на 20% за рік через неплатежі споживачів.

