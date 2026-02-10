Швеція збільшує допомогу для Україні: про яку суму йдеться

Йдеться про новий пакет підтримки у сферах охорони здоров’я та соціальної політики на 80,5 млн шведських крон ($8,9 млн)

Уряд Швеції оголосив про збільшення допомоги Україні на наступі два роки. Про це повідомило у соцмережі українське диппредставництво у Швецїі, інформує «Главком».

Як повідомляється, йдеться про новий пакет підтримки у сферах охорони здоров’я та соціальної політики на 80,5 млн шведських крон ($8,9 млн).

Ключовими напрямами підтримки стануть:

розвиток соціальних служб і захист прав дітей, зокрема сімейно-орієнтовані форми опіки;

співпраця у сфері догляду за людьми похилого віку;

міжнародні партнерства між українськими та шведськими лікарнями;

протидія антимікробній резистентності та посилення інфекційного контролю;

гармонізація стандартів у сфері лікарських засобів і медичних виробів відповідно до вимог ЄС.

Нагадаємо, Швеція запроваджує жорсткі правила отримання громадянства. Представники урядових партій Швеції представили низку суворіших вимог до отримання громадянства. Згідно з пропозицією, кандидати повинні довше прожити у Швеції, скласти тест на громадянство, забезпечувати себе та вести «чесний спосіб життя».

Так, заявники на отримання шведського громадянства мають проживати в країні щонайменше вісім років, замість п'яти, як це було раніше. Будь-кому, хто має судимість, як у Швеції, так і за кордоном, доведеться чекати довше – максимально 17 років.

Також охочі отримати громадянство повинні мати щомісячний дохід понад 20 тисяч шведських крон (понад 1800 євро) та скласти тест на знання мови та культури. При цьому політики не хочуть розкривати, які саме питання можуть з'явитися в тесті на громадянство, але кажуть, що структура, буде схожою на американську та датську версії.