Статки найбагатших росіян у січні зросли на $19,4 млрд

За даними Bloomberg Billionaires Index, який розраховується, зокрема, на основі вартості акцій компаній, у січні 2026 року статки найбагатших бізнесменів Росії зросли на $19,392 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське пропагандистське видання ТАСС.

Згідно з Bloomberg Billionaires Index, з початку цього року президент «Норильського нікелю» Володимир Потанін заробив $3,46 млрд, що збільшило його статки до $29,9 млрд, а статки співзасновника «ЄвроХіму» і СВЕК Андрія Мельниченка зросли на $2,83 млрд до $21,8 млрд.

Генеральний директор «Новатек» Леонід Міхельсон заробив $1,93 млрд у січні 2026 року, що збільшило його статки до $25,6 млрд, а статки засновника нафтової компанії «Лукойл» Вагіта Алекперова зросли на $1,55 млрд до $24,1 млрд.

З березня 2012 року агентство публікує індекс мільярдерів Bloomberg, який містить інформацію про статки 500 найбагатших людей планети.

Нагадаємо, доходи Росії від експорту енергоресурсів у 2026 році можуть скоротитися до близько 22% усіх надходжень до федерального бюджету, тоді як раніше цей показник становив 40-50%. Економічні проблеми Росії стають дедалі помітнішими напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

Як повідомлялося, російська економіка готується до масштабної хвилі банкрутств у секторі малого та середнього бізнесу. Через поглиблення бюджетної кризи, спричиненої витратами на війну, путінський уряд вдався до радикального посилення податкового тиску. За прогнозами фінансових аналітиків, які оприлюднив Центр протидії дезінформації (ЦПД), найближчим часом можуть припинити свою роботу до 30% приватних компаній.