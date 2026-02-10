Молдові для виходу з СНД доведеться викласти чималі відкупні: про яку суму йдеться

Міхай Попшой вважає, що Молдові доведеться заплатити, щоб жити у мирі та злагоді

Молдові доведеться погасити борги на суму 100 тис. євро, щоб вийти зі Співдружності незалежних держав (СНД)

До кінця 2026 року, щоб вийти зі Співдружності незалежних держав (СНД), Молдова повинна виплатити борги на загальну суму близько €100 тис. По це заявив міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой на каналі TVR Moldova, інформує «Главком».

За його словами, це значна сума, але країні таки доведеться заплатити, щоб дотриматися своїх міжнародних зобов'язань.

«Нам, думаю, слід погасити цю заборгованість, хоча варто визнати, що ми роками не отримували жодної вигоди від нашої участі в СНД і від цих платежів. Але якщо ми хочемо виконати свої зобов'язання, жити у мирі та злагоді, рахунки мають бути сплачені до нашого відходу», – зазначив Попшой.

Як передбачається, вже у лютому парламент може ухвалити рішення про денонсацію угод, що лежать в основі участі нашої країни в СНД. Рішення депутатів має схвалити президент, після чого його опублікують в Офіційному моніторі, а МЗС направить офіційне повідомлення в організацію.

