Курс валют 20 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Курс валют 20 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют на 20 березня 2026 року
Національний банк оновив офіційний курс валют на 20 березня 2026 року

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на п`ятницю, 20 березня 2026 року. Порівняно з попереднім днем, українська гривня ослабла щодо долара США, але зміцнилася щодо євро та польського злотого. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,96 грн, євро – на 50,50 грн, а польський злотий – на 11,79 грн.

Курс валют станом на 20 березня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 43,9617 50,5032 58,4691 11,7951 55,3953
Ощадбанк
 43,75 / 44,20 50,40 / 50,95 - - -
Приватбанк
 43,65 / 44,24 50,22 / 51,02 58,23 / 58,82 11,75 / 12 -
ПУМБ
 43,70 / 44,30 50,40 / 51,10 57,70 / 59,10 11,68 / 11,98 -
monobank
 43,69 / 44,23 50,31 / 51,01 - - -
Райффайзен
 43,55 / 44,10 50 / 51 56 / 59,70 11,40 / 12,20 53 / 56,80
OTP Bank
 43,60 / 44,15 50 / 51 - - 55 / 56
Укрсиббанк
 43,70 / 44,30 50,20 / 51,10 57,15 / 59,45 - 54,35 / 56,35
* курс валют станом на 06:30 20 березня 2026 року

Нагадаємо, Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.

