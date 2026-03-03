Київ і Брюссель домовляються про розморозку €90 млрд: що відомо

Президентка Єврокомісії обговорила із Зеленським ситуацію з кредитом на €90 млрд

Сьогодні, 3 березня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поговорила з президентом України Володимиром Зеленським. Основна тема розмови – заблоковані рішення Євросоюзу про кредит Україні на €90 млрд та 20-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис очільниці Єврокомісії у мережі X.

«Ми зосереджені на наших спільних пріоритетах: завершити ухвалення кредиту на підтримку України ( Ukraine Support Loan) та 20-го пакету санкцій. Ми також обговорили ширший вплив подій на Близькому Сході на ціни на енергоносії, енергетичну безпеку та доступність таких необхідних оборонних матеріалів», – написала фон дер Ляйєн.

Цю розмову президент також прокоментував у вечірньому відеозверненні.

«Говорив з Урсулою фон дер Ляйєн, зокрема, про ситуацію навколо Ірану та про всі виклики. Також про наші двосторонні питання з Євросоюзом. Україна виконує свої зобов'язання, і ми очікуємо на таке ж справедливе і щире ставлення до України – до інтересів наших людей», – підсумував Зеленський.

Зауважимо, у ЄС планували схвалити 20-й пакет санкцій до четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення. Однак Угорщина заблокувала це рішення, а також стала на заваді виділенню Україні європейського кредиту.

Нагадаємо, Єврокомісія підтвердила повну готовність України до великого етапу вступу в ЄС.Офіційний представник Єврокомісії Маркус Ламмерт заявив, що Україна віддана своєму курсу на вступ до ЄС, про це свідчать результати скринінгу.

«Цей двосторонній аналіз проведено в рекордний термін і за всіма переговорними кластерами. Шість готові до відкриття», – сказав він на брифінгу в Брюсселі.

Також Ламмерт заявив, що тепер держави-члени мають ухвалити рішення з цього питання.