Прем'єр Угорщини підтримав право України на захист та розкритикував Будапештський меморандум

Лариса Голуб
Новий очільник Угорщини підтримав суверенітет України
фото: Getty Images
Петер Мадяр у Варшаві зробив гучну заяву

Очільник угорського уряду Петер Мадяр під час свого офіційного візиту до Польщі чітко окреслив позицію Будапешта щодо війни в Україні. Він визнав Росію агресором, підтримав право Києва на самооборону та наголосив на необхідності створення дієвої системи міжнародних безпекових гарантій. Про це стало відомо «Главкому» за підсумками зустрічі Петера Мадяра з польським прем'єр-міністром Дональдом Туском.

Угорський прем'єр-міністр підтвердив зміну риторики офіційного Будапешта стосовно війни, продемонструвавши солідарність із позицією Європейського Союзу та НАТО:

  • Право на суверенітет: Україна є жертвою неспровокованого нападу і має повне законне право захищатися будь-якими доступними методами для відновлення своєї територіальної цілісності.

«Україна є жертвою і має право захищатися всіма можливими способами, щоб зберегти свою територіальну цілісність і суверенітет», – підкреслив Мадяр.

  • Крах Будапештського меморандуму: Майбутній мирний договір не може повторювати помилок 1994 року. Міжнародна спільнота зобов'язана надати Україні жорсткі гарантії, які змусять будь-якого агресора дотримуватися домовленостей.

«По обидва боки є жертви. Саме тому метою має бути досягнення припинення вогню, а потім – укладення миру, який буде тривалим. І саме міжнародна спільнота повинна буде це гарантувати – не так, як у випадку з Будапештським меморандумом, а справді гарантувати дотримання цих домовленостей, змушувати інших їх виконувати та забезпечити безпеку й територіальну цілісність України», – наголосив угорський прем’єр.

Будапештський меморандум – це міжнародна угода, підписана 5 грудня 1994 року між Україною, США, Великою Британією та Росією, згідно з якою Україна відмовилася від свого ядерного арсеналу (третього у світі на той час) в обмін на міжнародні гарантії безпеки.
  • Гуманітарний трек: Мадяр нагадав, що влітку 2024 року став першим євродепутатом, який особисто привіз гуманітарну допомогу до Києва після кривавого російського удару по дитячій лікарні «Охматдит».

«Небагато моїх колег тоді приїхали. Ми вирушили автомобілем, я мав Ford Transit, якому вже майже 30 років, і привезли гуманітарну допомогу від угорців», – розповів Мадяр.

«Главком» писав, що лідер партії «Тиса» Петер Мадяр ініціює зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Символічним місцем для перших переговорів політик обрав місто Берегове на Закарпатті. Про це Мадяр повідомив на своїй сторінці у Facebook після зустрічі з мером Берегового Золтаном Баб’яком.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сподівається на перезавантаження відносин між Україною та Угорщиною. Під час спілкування з журналістами онлайн глава держави наголосив на важливості побудови міцних та взаємовигідних зв’язків з Будапештом.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна зацікавлена у сильних відносинах з угорським народом і докладатиме зусиль для їх зміцнення.

