Заступник командира Легіону «Свобода Росії» назвав головну відмінність між українцями та росіянами

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Заступник командира Легіону «Свобода Росії» назвав головну відмінність між українцями та росіянами
Цезар не може прогнозувати тривалість війни, але упевнений, що ми побачимо падіння путінського режиму
«Це буде головне завдання уряду нової Росії – завернути народ зі шляху деградації, яким його 25 років вів Путін», – сказав Цезар

Заступник командира Легіону «Свобода Росії» із позивним Цезар пояснив, чим українці відрізняються від росіян. Як інформує «Главком», у інтерв’ю Яніні Соколовій він заявив – найперше впадає в око волелюбність українців.

«Українці волелюбні, їм не подобається чобіт, що намагається їх розтоптати. А росіяни, на жаль, пройшли такий шлях, що у них почуття власної гідності дуже сильно роздавлене. Це буде головне завдання уряду нової Росії – завернути народ зі шляху деградації, яким його 25 років вів Путін», – сказав Цезар. 

За словами військового, росіяни не люблять себе, а також не терплять поруч людей, котрі трохи відрізняються від них. Аби це змінити, перш за все необхідно перемогти путінський режим.

Легіон «Свобода Росії» сформовано у березні 2022 року з колишніх військовослужбовців збройних сил РФ та росіян-добровольців, що перейшли на сторону України. Входить до Міжнародного легіону Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Раніше бійці підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Легіон «Свобода Росії» влаштували успішну засідку на бойовиків росгвардійського підрозділу «Ахмат» поблизу села Велика Білозерка.

Також російські добровольці завдали ударів по Бєлгороду у відповідь за атаку Москви на Київ.

Крім того, у Пермському краї бійці опору легіону «Свобода Росії» спалили кілька одиниць військової техніки на російському аеродромі.

Теги: путінський режим добровольці українці росіяни

