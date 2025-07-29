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Поза роботою намагається не їздити на метро: історія першої жінки-машиністки Київського метрополітену

Радіо Свобода
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Поза роботою намагається не їздити на метро: історія першої жінки-машиністки Київського метрополітену
Катерини Єсипчук, машиністка Київського метрополітену
фото: Serhii Nuzhnenko/RadioSvoboda.org

Найстрашнішим у своїй новій роботі дівчина називає пасажирів, які не дотримуються правил поведінки у метро

«Машиніст електропоїзда» – на робочій формі Катерини Єсипчук вишита назва її нової професії, яка ще не так давно була однією із заборонених для жінок в Україні через «небезпечні та шкідливі умови праці». Від скасування заборони до першої самостійної зміни Катерини – першої жінки-машиністки в 65-річній історії київського метро – минуло 7,5 років.

Катерина Єсипчук показує, як машиністи відчиняють двері вагонів потяга метро. Цей алгоритм дій віднедавна їй доводиться повторювати щодня десятки разів на «Сніжинці», «Акваріумі», «Джойстику» чи «Кракені» – в розмові про залаштунки своєї роботи Катерина розсекретила прізвиська, які машиністи дали поїздам столичної підземки. Система керування різних зчепів відрізняється, і кожен має бути готовий вирушити на будь-якому з них.

Перша машиністка Київського метро Катерина Єсипчук у потязі
Перша машиністка Київського метро Катерина Єсипчук у потязі
фото: Serhii Nuzhnenko/RadioSvoboda.org

За словами Катерини, їй вивчити «пульт» було не складно: «Тут не більше кнопок, ніж в авто». Однак спершу досвід водіння авто вилізав машиністці боком: у потязі метро гальмувати потрібно руками, а вона, звикла до педалей легкової машини, інстинктивно впиралася ногами у підлогу. «Коли я виходила з поїзда, у мене коліна страшенно нили», – пригадує дівчина.

Вигляд на кабіну машиніста потяга метро спереду
Вигляд на кабіну машиніста потяга метро спереду
фото: Serhii Nuzhnenko/RadioSvoboda.org

Із 28 людей у групі на курсах машиністів, які закінчила Катерина, до кінця навчання дійшла третина студентів, з жінок – лише вона одна. Єдиною дівчиною вона була і на весь курс в коледжі в Дніпрі, де до переїзду в Київ отримала освіту інженера-механіка: «Деякі викладачі були впевнені: «Два курси провчиться – і піде». Але ні, я довчилася до кінця».

Робоча форма Катерини Єсипчук. Професія машиніста електропоїзда була забороненою для жінок до 2017 року
Робоча форма Катерини Єсипчук. Професія машиніста електропоїзда була забороненою для жінок до 2017 року
фото: Serhii Nuzhnenko/RadioSvoboda.org

Найстрашнішим у своїй новій роботі дівчина називає пасажирів, які не дотримуються правил поведінки у метро – наприклад, блокують зачинення дверей чи намагаються відчинити їх самостійно.

Такі дії значно додають клопоту машиністам: якщо пощастить і такий пасажир не виведе з ладу механізм дверей, то щонайменше може порушити графік руху метро, а для машиніста важлива кожна секунда.

«Про будь-яке відхилення від графіка доповідають диспетчеру. І якщо воно буде велике, то всіх покарають», – каже Катерина.

До того, як стати машиністкою, Катерина встигла попрацювати на різних посадах в структурах Київського метрополітену
До того, як стати машиністкою, Катерина встигла попрацювати на різних посадах в структурах Київського метрополітену
фото: Serhii Nuzhnenko/RadioSvoboda.org

Якщо ПНРМ (порушення нормальної роботи метрополітену – ред.), як це офіційно називають у підземці, стається з вини машиніста, то йому можуть дати догану, забрати премію або відправити на перескладання іспитів.

Одного разу і в Катерини виник інцидент із пасажирами метро: «Ми підʼїхали, висадили людей, відчинили двері в кабіну, бо міняли розклад. І в цей момент пасажири підійшли до нас привітатися та зняли це на відео. А розмовляти з пасажирами через відчинені двері не можна».

Це відео побачили в метрополітені, і до машиністки були запитання.

Потяги Київського метрополітену в депо
Потяги Київського метрополітену в депо
фото: Serhii Nuzhnenko/RadioSvoboda.org

Сама Катерина Єсипчук намагається не бувати в метро в якості пасажирки: «Коли треба кудись поїхати у справах, я шукаю альтернативні шляхи – краще візьму машину або поїду автобусом. Метро – це постійний шум. За цілу зміну роботи машиністкою він трішки набридає. Виходиш на вулицю після роботи – а там так тихо, хоч і гудять машини. Розмовляєш із кимось, а тобі кажуть: «Ну чого ти кричиш?» А я вже звикла, що в метро треба говорити голосно, щоб тебе почули».

Каже, що її улюблена станція – це та, з якої вона виходить додому.

Катерина Єсипчук в депо столичного метро
Катерина Єсипчук в депо столичного метро
фото: Serhii Nuzhnenko/RadioSvoboda.org

Катерина родом з Мирнограда, що біля Покровська на Донеччині. За її рідне місто зараз тривають бої. Сім'я машиністки виїхала звідти, але Мирноград постійно постає у спогадах: «Усе-таки це дім. Більшість моїх рідних і знайомих за ним сумують і мають надію, що рано чи пізно повернуться».

Завдяки сусідам та волонтерам Катерина знає, що її родинний будинок не зруйнований, але пошкоджений обстрілами: «Та однаково хочеться, щоб усе було добре й можна було би сказати: «нарешті я їду додому».

Пульт керування потягом метро
Пульт керування потягом метро
фото: Serhii Nuzhnenko/RadioSvoboda.org

До того, як стати машиністкою у червні цього року, Катерина встигла попрацювати на різних посадах в структурах Київського метрополітену. Спробувати цю професію їй запропонував знайомий зі словами: «А чому ні?». Ті самі слова дівчина почула і від свого чоловіка, який тоді підтримав її у новому починанні.

Чи стане це справою її життя, Катерина поки не знає: «Чи бачу я себе далі в цій професії? Я думаю, що будемо пробувати. Я хочу подивитись, як воно буде. Якщо зрозумію, що це не моє, що мені важко і я переоцінила свої можливості, то, звичайно, знайду іншу роботу. Але зараз буду пробувати, буду їздити».

Сергій Нужненко, «Радіо Свобода»

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Теги: жінка професії метро навчання Київ

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Дайджест ЗМІ

Поза роботою намагається не їздити на метро: історія першої жінки-машиністки Київського метрополітену
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