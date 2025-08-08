Українці, які застрягли на грузинсько-російському кордоні, припинили голодування

МЗС веде переговори для якнайшвидшого розблокування транзитного шляху

Українці, які застрягли в пункті пропуску «Даріалі» на кордоні Грузії з Росією, припинили голодування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС України.

Міністерство заявило, що тримає на постійному контролі гуманітарну ситуацію в грузинському пункті пропуску «Даріалі». У ніч проти 7 серпня представник посольства України в Грузії їздив туди на зустріч з українцями. Дипломат розповів про заходи, які здійснює МЗС України та посольство для захисту їхніх прав.

Також трьом українцям було надано медичну допомогу. З грузинською стороною досягнуто домовленості щодо подальшого забезпечення екстреної медичної допомоги громадянам України в разі необхідності.

8 серпня представник депортованих українців, з яким дипломати підтримують постійну комунікацію, поінформував посольство, що ті припинили голодування. МЗС України із залученням посольств у Грузії та Молдові, а також у співпраці з міжнародними гуманітарними організаціями, продовжує працювати над поверненням громадян України на батьківщину.

«МЗС поновлює заклик до російської сторони, озвучений міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, відправляти депортованих українських громадян безпосередньо на кордон України з РФ чи Білоруссю. Україна готова їх зустрічати», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, п’ятеро громадян України, які перебували у підвальному приміщенні прикордонного пункту пропуску «Даріалі» на кордоні між Грузією та Росією, оголосили безстрокове голодування.

До слова, з другої половини червня 2025 року російська сторона активізувала депортацію громадян України через кордон з Грузією, що призвело до погіршення гуманітарної ситуації в грузинському пункті пропуску «Даріалі» на кордоні з РФ. Разом з іншими державними органами міністерству вдалось організувати виїзд 44 громадян України з буферної зони російсько-грузинського кордону.