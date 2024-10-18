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Яйця частково зникнуть у деяких супермаркетах Європи: причина

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Яйця частково зникнуть у деяких супермаркетах Європи: причина
фото із відкритих джерел

З березня 2025 року у магазинах мережі Lidl не залишиться одного типу яєць

 

З березня 2025 року торгова мережа Lidl Lietuva не продаватиме яйця курей, яких тримають у клітках. Про це пише Delfi.

За даними представника Lidl Lietuva Кароліни Лабутіте, компанія у стратегію внесла зобов'язання відмовитися від таких яєць ще у 2016 році. «З 1 березня 2025 року в наших магазинах не залишиться яєць від курей, які живуть у клітках. Це стосується і продуктів приватних брендів – у цьому секторі таких яєць не буде з 1 березня 2026 року», – зауважила представниця мережі.

Незважаючи на це зобов'язання компанія все одно намагатиметься зберегти низький рівень цін. Зробити це дозволить тісне співробітництво із постачальниками. Мережа зазначає, що клієнти стають свідомішими, і все частіше вибирають яйця несучок, які вирощуються без кліток на волі. За словами Лабутіте, 71,5% постійного асортименту яєць Lidl Lietuva складають яйця від таких курей.

«Крім того, вже зараз у більшій частині кондитерських виробів нашого бренду використовують яйця курей так званого вільного вигулу», – сказала представниця мережі. Зрозуміти, як саме утримуються кури, можна за позначенням на упаковці: якщо там стоїть «0» – курей утримують на волі, «1» – у курей менше простору, але вони можуть виходити на вулицю, «2» – кури можуть пересуватися, але живуть в приміщенні, «3» – означає, що кури ростуть у клітках.

Нагадаємо, портал Мінфін оприлюднив дані про зміну цін на курячі яйця та сало у вересні. Українці уважно стежать за вартістю продуктів, особливо тих, які є базовими в раціоні, таких як яйця та сало.

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Теги: супермаркет продукти Европа

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