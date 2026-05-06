Житло для переселенців: як перевірити місце в черзі на фінансування

Українці, які подали заявку на бронювання коштів у рамках програми «єВідновлення» за компонентом «Житло для ВПО з ТОТ», можуть перевірити своє місце в черзі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

«Загалом було подано понад 17 тисяч заявок на бронювання коштів. Перший транш фінансування дозволив забронювати кошти для 3 296 громадян – це майже 6,6 млрд грн. У цих заявників статус на ваучері змінився на «зверніться до нотаріуса». У тих, кому таке підтвердження ще не прийшло, статус – «бронюємо кошти». Міністерство розвитку громад та територій працює над залученням подальшого фінансування для реалізації програми», – йдеться у повідомленні.

Для того, щоб заявники могли дізнатись їхнє місце в черзі, Міністерство розвитку громад та територій України спільно з урядовим контактним центром напрацювали відповідний механізм. Перевірити інформацію можна за номером 1545. Для цього заявнику потрібно назвати оператору номер житлового ваучера, який відображається у застосунку «Дія».

Оператор повідомить:

статус ваучера;

дату і час подання заявки на фінансування;

місце в черзі;

кількість заявок, що очікують бронювання коштів перед вами.

«Черга на фінансування житлових ваучерів формується автоматично. Після подання заявки на бронювання коштів через застосунок «Дія» вона передається до електронної системи реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ), де фіксується точна дата і час подання – саме за цим принципом визначається послідовність у черзі», – пояснює Мінрозвитку.

Міністерство наголошує, що якщо заброньовані кошти не використовуються протягом 60 днів, вони повертаються до програми і спрямовуються наступним заявникам. У такому випадку заявник може повторно подати заявку та стати в чергу знову.

Програма «Житло для ВПО з ТОТ» передбачає надання житлових ваучерів внутрішньо переміщеним особам із тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Нагадаємо, 1 травня в Україні розпочався новий етап державної програми допомоги постраждалим від війни – «Житло для ВПО з ТОТ». Відтепер переселенці з тимчасово окупованих територій, які мають житлові сертифікати, можуть забронювати кошти для купівлі нової домівки через застосунок «Дія».