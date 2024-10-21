У столиці протягом тижня можна придбати фермерські продукти: адреси ярмарків
Сільськогосподарські ярмарки пройдуть в усіх районах Києва
Цього тижня, 22–27 жовтня, у столиці відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.
Зокрема, 22 жовтня (вівторок) ярмарки триватимуть у:
- Голосіївському районі – просп. Науки, 88;
- Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;
- Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта;
- Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.
23 жовтня (середа) в:
- Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
- Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
- Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
- Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
- Подільському районі – просп. Європейського Союзу, 5-11;
- Святошинському районі – вул. Тулузи (біля Інтернаціонального парку), вул. Підлісна, 8.
24 жовтня (четвер) у:
- Голосіївському районі – вул. Юлії Здановської (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2-29;
- Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;
- Дніпровському районі – просп. Воскресенський, 8-10;
- Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6-8;
- Подільському районі – вул. Юрківська (в межах вулиць Межигірської та Турівської);
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта.
25 жовтня (п’ятниця) у:
- Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (в межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
- Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
- Дніпровському районі – вул. Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;
- Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
- Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (в межах вулиць
- Донецької та Сергія Берегового);
- Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.
26 жовтня (субота) в:
- Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
- Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
- Деснянський район – вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);
- Дніпровському районі – бульв. Ігоря Шамо, 2-12;
- Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
- Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- Святошинському районі – вул. Мирослава Поповича, 10;
- Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова (в межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака);
- Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
27 жовтня (неділя) в:
- Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
- Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
- Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
- Святошинському районі – вул. Тулузи (біля Інтернаціонального парку);
- Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:
КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2;
КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.
Нагадаємо, в Україні підскочили ціни на курячі яйця. Зокрема, станом на 18 жовтня вартість курячих яєць «Квочка» зросла з 39,76 до 45,60 грн за десяток.«Ясенсвіт» у середньому продається по 44,27 грн за десяток, що також дорожче, ніж минулого місяця – 40,09 грн. За 30 штук таких самих яєць доведеться віддати 136,45 грн. Це при тому, що у вересні їхня ціна ще була на рівні 122,20 грн.
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