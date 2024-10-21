Продукти харчування і товари: як змінилися ціни у Польщі

Значне зростання цін у Польщі перевищує загальний тренд по Євросоюзу

Головне статистичне управління Польщі опублікувало дані про зростання цін на споживчі товари та послуги у країні. У вересні інфляція становила 4,9% у річному обчисленні. Найбільше подорожчала олія – її вартість зросла майже на 20%. Про це пише Polska Agencja Prasowa.

Ціни на продукти харчування, які відіграють важливу роль у повсякденному житті громадян, значно змінилися. Масло стало лідером за темпами зростання, подорожчавши на 20%. Ціни на соки збільшились майже на 10%, а тютюнові вироби подорожчали аналогічно. Фрукти стали дорожчими на 8%, хліб, телятина, овочі та чай – на 5%. Яловичина та курятина також збільшились у ціні, але в межах середньої інфляції.

Є й категорії товарів, що подешевшали. Ціни на рис та яйця знизилися на 0,3%, на борошно – на 1,6%, свинину – на 1,2%, а рослинні олії подешевшали на 2,5%. Особливо помітне зниження відбулося на ринку цукру – його вартість впала на 26,7% порівняно з минулим роком.

У вересні інфляція становила 4,9%, перевищивши серпневий рівень 4,3%. Експерти відзначають значну різницю між інфляцією на товари (4,2%) та послуги (6,8%).

Медичні послуги подорожчали на 9,3%, а перукарні та косметичні – на 8,5%. Також суттєво зросли ціни на організований туризм за кордоном – на 17,3%.

Раніше стало відомо, що вартість вершкового масла у Німеччині досягла рекордного рівня. У бюджетному німецькому магазині упаковка масла вагою 250 грамів коштує майже 2,40 євро, що на 10 центів більше за попередній рекорд, встановлений у серпні 2023 року