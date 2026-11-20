На реверсі монети зображено архістратига Михаїла за мотивами вітража на стелі операційної зали НБУ

Національний банк України ввів в обіг нову пам’ятну монету «Архістратиг Михаїл» номіналом 10 грн. Вона виготовлена зі срібла 999 проби та має елемент оздоблення у вигляді локальної позолоти. Про це повідомила пресслужба НБУ, пише «Главком».

Монету присвятили архістратигу Михаїлу – одному з найшанованіших небесних захисників українців, символу перемоги добра над злом, справедливості та незламності. Його образ також є частиною історії Національного банку: постать архістратига зображена на стелі операційної зали установи.

Маса монети становить 31,1 г, діаметр – 38,6 мм. Її тираж – до 15 тис. штук. Дизайн монети розробила Тетяна Балута, скульптор – Володимир Дем’яненко.

На реверсі зображено образ архістратига Михаїла фото: Нацбанк

На аверсі розміщено орнаментальний елемент вітражного оформлення будівлі Національного банку. На реверсі зображено архістратига Михаїла за мотивами вітража на стелі операційної зали НБУ. По колу викарбувано рядки з поеми Тараса Шевченка «Гайдамаки»: «…За нас і душі праведних, і сила архістратига Михаїла».

Варто нагадати, що Національний банк також випустив пам’ятну монету «Рік Кози» з серії «Східний календар», присвячену символу 2027 року.