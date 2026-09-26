Курс валют 26 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,97 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок суботи, 26 вересня 2026 року. Порівняно з 25 вересня, курс долара, євро, британського фунта, польського злотого та швейцарського франка не змінився. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,97, євро – 51,12 грн, польського злотого – 11,66 грн.

Курс валют станом на 26 вересня 2026 року

Валюта Банк USD EUR GBP PLN CHF НБУ 44,9729 51,122 59,4645 ↓ 11,6672 54,3335 Ощадбанк 44,60 / 45,20 50,85 / 51,75 58,35 / 60,35 11,10 / 11,90 53,50 / 55,00 Приватбанк 44,40 / 45,00 50,45 / 51,45 - - - ПУМБ 44,60 / 45,20 50,90 / 51,60 58,70 / 60,10 11,50 / 11,80 - monobank 44,63 / 45,03 50,83 / 51,53 - - - Райффайзен 44,55 / 44,97 50,80 / 51,34 57,20 / 60,55 11,00 / 12,00 51,70 / 55,40 OTP Bank 44,55 / 45,15 50,75 / 51,75 - - 53,75 / 54,75 Укрсиббанк 44,40 / 45,30 50,65 / 51,75 58,40 / 60,80 - 53,50 / 55,60

* курс валют станом на 09:25 26 вересня 2026 року

За тиждень долар США та швейцарський франк подорожчали. Водночас євро, британський фунт стерлінгів і польський злотий подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.