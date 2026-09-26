Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Курс валют 26 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Курс валют 26 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 26 вересня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,97 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок суботи, 26 вересня 2026 року. Порівняно з 25 вересня, курс долара, євро, британського фунта, польського злотого та швейцарського франка не змінився. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,97, євро – 51,12 грн, польського злотого – 11,66 грн.

Курс валют станом на 26 вересня 2026 року

Главком Валюта
Банк
USD EUR GBP PLN CHF
НБУ НБУ
 44,9729  51,122  59,4645 11,6672  54,3335 
Ощадбанк Ощадбанк
 44,60 / 45,20 50,85 / 51,75 58,35 / 60,35 11,10 / 11,90 53,50 / 55,00
Приватбанк Приватбанк
 44,40 / 45,00 50,45 / 51,45 - - -
ПУМБ ПУМБ
 44,60 / 45,20 50,90 / 51,60 58,70 / 60,10 11,50 / 11,80 -
monobank monobank
 44,63 / 45,03 50,83 / 51,53 - - -
Райффайзен Райффайзен
 44,55 / 44,97 50,80 / 51,34 57,20 / 60,55 11,00 / 12,00 51,70 / 55,40
OTP Bank OTP Bank
 44,55 / 45,15 50,75 / 51,75 - - 53,75 / 54,75
Укрсиббанк Укрсиббанк
 44,40 / 45,30 50,65 / 51,75 58,40 / 60,80 - 53,50 / 55,60
* курс валют станом на 09:25 26 вересня 2026 року

За тиждень долар США та швейцарський франк подорожчали. Водночас євро, британський фунт стерлінгів і польський злотий подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

Читайте також 👉 Перше інтерв’ю нового прем’єра. Сергій Корецький – про зиму, наслідки російських ударів для бізнесу та діру в бюджеті

До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.

Читайте також:

Теги: Національний банк курс валют гроші гривня НБУ Нацбанк валюта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ліцензії на трансплантологічну діяльність бюро не мало
Буковина: правоохоронці викрили торгівлю органами померлих
28 серпня, 22:40
Чотири країни ЄС запропонували використати €200 млрд Росії для України
ЄС знову взявся за заморожені мільярди Росії. Союзники почали шукати шлях в обхід вето Бельгії
27 серпня, 11:29
Володимир Гладкий себе страхує у фінансовому плані – працює в театрі, де отримує зарплату щомісяця
Відомий український актор здивував зарплатою в театрі
6 вересня, 15:53
Національний банк оновив офіційний курс валют на 7 вересня 2026 року
Курс валют 7 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
7 вересня, 09:37
Астрологія з гумором на 17 вересня 2026 року
Четвер перевірить, скільки у вас залишилося терпіння: гумористичний гороскоп на 17 вересня 2026 року
16 вересня, 21:00
Астрологічний прогноз на 14 вересня 2026 року
День несподіваних поворотів: найавторитетніший гороскоп на 14 вересня 2026 року
13 вересня, 15:00
Шахрайський кол-центр
До 12 років тюрми за махінації з картками: Рада взялася за невідкладні закони Зеленського
14 вересня, 15:17
Астрологічний прогноз на 18 вересня 2026 року
Стрільцям – нові можливості, Дівам – менше контролю: найавторитетніший гороскоп на 18 вересня 2026 року
17 вересня, 15:00
Підприємець бачить у гуманоїдах універсальних помічників для кожної родини
Маск спрогнозував появу мільярда гуманоїдних роботів за 10 років
Сьогодні, 04:04

Особисті фінанси

Курс валют 26 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 26 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Дизель знову подорожчав. Ціни на АЗС 26 вересня 2026 року
Дизель знову подорожчав. Ціни на АЗС 26 вересня 2026 року
Україна змінює правила відключення світла за борги: що чекає на споживачів
Україна змінює правила відключення світла за борги: що чекає на споживачів
Пенсію можна збільшити, якщо відкласти її призначення: пояснення
Пенсію можна збільшити, якщо відкласти її призначення: пояснення
Бензин по 95 грн, дизель – уже понад 100: як мінялися ціни на АЗС 21–25 вересня 2026 року
Бензин по 95 грн, дизель – уже понад 100: як мінялися ціни на АЗС 21–25 вересня 2026 року
Ціни на молочні продукти змінилися: що подорожчало, а що здешевшало наприкінці вересня
Ціни на молочні продукти змінилися: що подорожчало, а що здешевшало наприкінці вересня

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 вересня 2026
66K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua