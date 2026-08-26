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В аеропорту Німеччини зафіксовано спалах смертельної хвороби: є загиблий

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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В аеропорту Німеччини зафіксовано спалах смертельної хвороби: є загиблий
Спочатку хвороба може нагадувати звичайну інфекцію, що може ускладнювати своєчасне розпізнавання захворювання
фото: pixabay

Щонайменше шестеро працівників аеропорту заразилися малярією, один із них помер

У Франкфуртському аеропорту Німеччини зафіксували незвичний спалах малярії. Хворобу виявили у шістьох працівників, один із них помер. Ще п'ятеро інфікованих нині отримують медичну допомогу. Про це повідомив оператор аеропорту Fraport, пише «Главком» .

Особливість ситуації полягає в тому, що працівники, які захворіли, не відвідували країни, де малярія є поширеною. Тому німецькі фахівці припускають, що зараження могло відбутися безпосередньо в аеропорту. Найімовірніша версія – інфікований малярією комар потрапив до Німеччини на борту літака, у багажі або вантажному відсіку.

Такі випадки називають «аеропортовою малярією». Це надзвичайно рідкісне явище, коли комар-переносник із регіону, де циркулює малярійний паразит, долає тисячі кілометрів разом із літаком і після прибуття кусає людину. За даними досліджень, у Європі такі випадки трапляються нечасто, а більшість хворих на малярію є людьми, які заразилися під час подорожей до ендемічних країн.

Чим небезпечна малярія

Малярія – інфекційне захворювання, яке спричиняють паразити роду Plasmodium. Людині вони передаються переважно через укус зараженої самиці комара. Спочатку хвороба може нагадувати звичайну інфекцію: у людини з'являються висока температура, озноб, головний біль, слабкість, біль у м'язах та інші неспецифічні симптоми. Саме це може ускладнювати своєчасне розпізнавання захворювання.

У випадку «аеропортової малярії» проблема ще серйозніша: людина не має історії подорожей до тропічних країн, тому лікар може не запідозрити малярію одразу. Це підвищує ризик затримки з діагностикою та лікуванням. Без своєчасного лікування інфекція може швидко перейти у тяжкий стан із ураженням мозку та інших органів і призвести до смерті. Саме тому швидке встановлення діагнозу має критичне значення.

Для Європи це рідкісний випадок

Малярія не є звичайною місцевою інфекцією для сучасної Німеччини. У країні більшість випадків пов'язані з людьми, які заразилися за кордоном. «Аеропортова малярія» трапляється значно рідше. Попередній подібний випадок у Франкфурті фіксували у 2023 році.

Нинішній випадок привернув увагу саме через те, що одразу захворіли кілька людей, які працювали в одному міжнародному транспортному вузлі. Перші чотири випадки виявили ще в липні, а тепер загальна кількість інфікованих зросла до шести.

Після виявлення захворювань в аеропорту встановили пастки для комарів. Спійманих комах передають до лабораторії для визначення їхнього виду та можливого походження. Працівників також закликали звертатися до лікарів у разі появи симптомів і обов'язково повідомляти про роботу у Франкфуртському аеропорту.

Чи може малярія поширитися за межі аеропорту

Наразі немає даних про масове поширення малярії серед населення Франкфурта. Важливо, що малярія не передається від людини до людини під час звичайного контакту – для зараження потрібен відповідний комар-переносник.

Теоретично проблема може виникнути, якщо інфікований комар виживе після прибуття, розмножиться або заразить місцевих комарів, які надалі передаватимуть паразита іншим людям. Саме тому випадки «аеропортової малярії» розглядають як потенційний ризик для локальної передачі хвороби

Варто нагадати, що на кордоні Непалу й Тибету сталася масштабна повінь, яка спричинила значні руйнування та забрала життя щонайменше 18 людей. Ще близько 400 осіб вважаються зниклими безвісти. Серед них – сотні іноземних туристів.

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Теги: здоров'я Німеччина хвороба подорож

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