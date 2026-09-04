На Вінниччині підтверджено випадок віспи мавп

Наразі пацієнт перебуває на самоізоляції та лікується амбулаторно

У Вінницькій області підтвердили випадок віспи мавп (mpox) у дорослого чоловіка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

«Референс-лабораторія Центру громадського здоров’я МОЗ України підтвердила випадок mpox у чоловіка у Вінницькій області. Захворювання пов’язане з поїздкою до країн Європи, де ця інфекція реєструється протягом останніх років. Ознак поширення інфекції в Україні немає», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вірус належить до клади Ib – різновиду, який фіксують у країнах ЄС. За словами центру, цей збудник не новий і добре відомий: для нього є діагностика, клінічні протоколи й вакцина. Наразі пацієнт переносить хворобу в легкій формі, перебуває на самоізоляції та лікується амбулаторно.

Також Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб провів епідеміологічне розслідування і встановив коло контактних осіб, які могли мати контакт із хворим. За контактними особами буде організовано медичне спостереження протягом 21 дня від дати останнього контакту. Пацієнт отримав рекомендації щодо дотримання самоізоляції та особистої гігієни.

Як передається вірус

Вірус не передається через повітря, воду, продукти, громадський транспорт чи випадковий контакт із людьми на вулиці або в магазині. Вірус передається переважно під час тісного безпосереднього контакту з хворою людиною, зокрема при контакті з ураженими ділянками шкіри, біологічними рідинами, а також через контаміновані предмети – постільну білизну, рушники, одяг тощо. Значна частина випадків пов’язана з тісними фізичними, у тому числі сексуальними, контактами.

Інкубаційний період триває від п'яти до 21 дня, найчастіше від шести до 16 днів.

Коли звертатися до лікаря

Якщо після поїздки за кордон або тісного контакту з людиною з подібними симптомами у вас з’явилися висипи в поєднанні з підвищенням температури та збільшенням лімфатичних вузлів – зверніться до сімейного лікаря й повідомте про поїздку або контакт. Не займайтеся самолікуванням і уникайте тісних контактів до огляду.

Нагадаємо, у 2024 році Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину від компанії Bavarian Nordic як першу вакцину проти мавпячої віспи, яка нині відома як mpox. Вакцина, яка є дводозовою інʼєкцією для людей віком від 18 років, може бути використана також для немовлят і дітей, а також для вагітних і осіб з ослабленим імунітетом у випадках, коли переваги переважають потенційні ризики.