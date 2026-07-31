Захищати тих, хто захищає нас: правова підтримка військових та їхніх родин

Адвокатка Ірина Шевченко пояснює, як військовослужбовцям та їхнім родинам захистити свої права, отримати належні виплати й не загубитися в бюрократії

Поки наші військові боронять країну, вони не повинні воювати ще й із бюрократією. Але на практиці саме папери, довідки та формальні відмови нерідко стають окремим фронтом – для самих захисників і для їхніх родин. Переконана: обов'язок юридичної спільноти – зробити так, щоб належне за законом герої отримували без виснажливої боротьби.

Гроші, зароблені найдорожчою ціною

Грошове забезпечення, додаткові й одноразові виплати гарантовані законом. Проте до нас регулярно звертаються через затримки нарахувань, занижений розмір виплати чи відмову без чіткого обґрунтування. У таких ситуаціях головне – не махнути рукою: письмове звернення з вхідним номером, мотивована відповідь установи й, за потреби, оскарження. Саме зафіксована переписка згодом стає ключовим доказом і найчастіше вирішує справу.

Статус УБД – визнання, яке має бути оформлене

Статус учасника бойових дій відкриває доступ до медичних, транспортних, освітніх та земельних пільг. Проблеми зазвичай виникають не по суті, а на етапі оформлення: бракує підтверджувальних документів, є розбіжності в датах чи формулюваннях. Важливо пам'ятати: відмова не є остаточною. Її можна оскаржити, і чимало таких рішень переглядають на користь військовослужбовця, коли позицію підготовлено грамотно.

Після повернення: лікування та реабілітація

Право на лікування, реабілітацію й санаторно-курортне забезпечення, як і виплати у зв'язку з пораненням, закріплені законом. Тут вирішальну роль відіграє правильно оформлена медична документація з акредитованих закладів – саме документи, а не суть діагнозу, найчастіше стають формальною причиною відмов. Людині, яка відновлюється, займатися цим самотужки надзвичайно важко, і саме тут потрібна підтримка.

Родини – тил, який теж потребує захисту

Близькі військових мають власні гарантії: соціальні виплати, пільги, допомогу в оформленні документів. На жаль, саме родини найчастіше залишаються сам на сам із процедурами в найважчий для себе період. Своєчасна консультація дозволяє зібрати потрібний пакет одразу – і зберегти місяці листування та сили, яких і без того бракує.

Коли варто залучити фахівця

Якщо ви отримали відмову, зіткнулися із затримкою виплат чи бездіяльністю посадових осіб – не зволікайте, строки оскарження обмежені. Досвідчений військовий адвокат оцінить ситуацію, підготує документи й представить інтереси військовослужбовця або його родини в державних органах і суді.

Адвокатське об'єднання «Захист» – найбільша юридична компанія України – щодня супроводжує захисників та їхні сім'ї у питаннях соціальних гарантій і відстоювання законних прав.

Головне

Фіксуйте звернення письмово, зберігайте копії документів і не сприймайте усну відмову як остаточну. А головне – не соромтеся просити допомоги: звернутися до адвоката не означає завдати комусь клопоту, це нормальний спосіб захистити своє. Захищати тих, хто захищає нас, – не гасло, а щоденна робота, і почати її ніколи не пізно.