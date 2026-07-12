Експерти зафіксували підготовку Росії до війни з НАТО

Бендетт: це не просто риторика, а практична технічна підготовка до конфлікту

Російська дронова спільнота активно готується до можливого конфлікту із Заходом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

Що таке «Дронниця» і чому це важливо

За словами фахівця з російських безпілотників, радника аналітичних центрів CNA та CNAS Семюела Бендетта, до цього зсуву варто поставитися серйозно. «Дронниця» – щорічний російський фестиваль дронів, де оператори та виробники демонструють нові системи й обговорюють тактику застосування. У серпні відбудеться вже п'ята така зустріч, і її головна ідея проста: знайти спосіб, щоб війна дронів розвивалася на користь Росії, і підготуватися до великої війни з НАТО.

Бендетт наголошує: це не просто риторика, а практична технічна підготовка. Росія вивчає українську тактику й розробляє нові рішення, зокрема оптоволоконні дрони. Наразі Росія має суттєву, хоч і тимчасову, перевагу у виробництві безпілотників, випускаючи мільйони одиниць щороку.

Чому Путіну потрібна перемога

Причину такого курсу зрозуміти нескладно. Оскільки війна в Україні зайшла у глухий кут, Путіну відчайдушно потрібна перемога, щоб зміцнити своє становище. Востаннє Москва зазнала подібного відступу 1989 року, коли війська вийшли з Афганістану після невдалого вторгнення. Ветерани-«афганці» привезли з собою правду про ту війну, яка кардинально відрізнялася від героїчних оповідей, що радянські медіа поширювали попередні дев'ять років.

«Афганці» створили низові організації, які вимагали медичної допомоги, пенсій і житла, – це був перший випадок, коли люди кинули виклик державній владі й почали самоорганізовуватися. Через два роки ці ветерани відіграли значну роль у краху радянської системи. Путін, який особисто бачив «афганців» і не раз наголошував, що вони воювали з честю та заслуговують гідного ставлення, розуміє небезпеку повторення такого сценарію. Тимчасова перевага Росії в дронах, можливо, дає йому вихід із ситуації.

Загроза для країн Балтії

Швидке вторгнення до країн Балтії, забезпечене перевагою в безпілотниках, могло б принести успіх після чотирьох років невдач в Україні. Бендетт вказує, що останніми місяцями Росія побудувала низку величезних нових баз у регіоні, достатніх для розміщення сил вторгнення чисельністю понад 100 тисяч осіб. Цього, за його словами, має вистачити, щоб пройти катком по Латвії, Литві та Естонії, якщо ті не отримають швидке підкріплення від союзників.

Нагадаємо, нещодавно німецький генерал назвав можливі цілі в РФ на випадок війни з НАТО – європейські військові дедалі відкритіше говорять про сценарії прямого зіткнення з Москвою. До слова, «Главком» уже писав, що Росія, найімовірніше, з 2024 року використовує судна свого «тіньового флоту» для запуску розвідувальних дронів над країнами НАТО – аналітики зафіксували щонайменше 144 таких випадки.