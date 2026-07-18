ЗСУ зачистили центр Костянтинівки та підняли український прапор

Бійці 425-го окремого штурмового полку розбили скупчення ворожих сил у приватній забудові міста

Українські військові зачистили центральну частину Костянтинівки на Донеччині. Над однієї із будівель встановили прапор України. Як інформує «Главком», про це повідомили в 425 окремому штурмовому полку «Скеля» у Telegram.

На відео, яке опублікували в полку, видно, що російські військові накопичувалися в приватній забудові міста. Далі їх атакували безпілотниками. Також в 425 ОШП показали інші кадри ураження військових РФ в Костянтинівці.

⚡️Військові 425-го ОШП «Скеля» заявили, що провели зачистку в Костянтинівці й що місто перебуває під контролем української армії



В опублікованому відео показали кадри влучань по місцях зосередження росіян, а також українських військових з українським прапором. pic.twitter.com/CZEA6g6lMN — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 18, 2026

За даними полку, Сили оборони зачистили центральну частину міста.

«425 полк «Скеля» бойове завдання виконав. Українське місто Костянтинівка знову під синьо-жовтим прапором. Працюємо далі до повного звільнення України. Слава Україні!», – сказав один із військових на відео.

Нагадаємо, командир 19-го корпусу Збройних сил України, бригадний генерал Олександр Бакулін, який координує оборону району Костянтинівки, заперечив інформацію про нібито оточення українських підрозділів.

Раніше російські військові замаскували вибухівку під дитячу куртку на одній з доріг поблизу Костянтинівки.