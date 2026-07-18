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ЗСУ зачистили центр Костянтинівки та підняли український прапор

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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ЗСУ зачистили центр Костянтинівки та підняли український прапор
Український військовий із прапором у Костянтинівці
фото: скріншот із відео

Бійці 425-го окремого штурмового полку розбили скупчення ворожих сил у приватній забудові міста

Українські військові зачистили центральну частину Костянтинівки на Донеччині. Над однієї із будівель встановили прапор України. Як інформує «Главком», про це повідомили в 425 окремому штурмовому полку «Скеля» у Telegram.

На відео, яке опублікували в полку, видно, що російські військові накопичувалися в приватній забудові міста. Далі їх атакували безпілотниками. Також в 425 ОШП показали інші кадри ураження військових РФ в Костянтинівці.

За даними полку, Сили оборони зачистили центральну частину міста.

«425 полк «Скеля» бойове завдання виконав. Українське місто Костянтинівка знову під синьо-жовтим прапором. Працюємо далі до повного звільнення України. Слава Україні!», – сказав один із військових на відео.

Нагадаємо, командир 19-го корпусу Збройних сил України, бригадний генерал Олександр Бакулін, який координує оборону району Костянтинівки, заперечив інформацію про нібито оточення українських підрозділів. 

Раніше російські військові замаскували вибухівку під дитячу куртку на одній з доріг поблизу Костянтинівки.

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Теги: Костянтинівка військові місто звільнення прапор України

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