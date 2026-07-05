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ЗСУ показали пускову установку Harpoon, яку тримали у секреті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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ЗСУ показали пускову установку Harpoon, яку тримали у секреті
Пускова ПКР Harpoon на озброєнні ВМС
фото з відкритих джерел

Протикорабельна ракета Harpoon перебуває на озброєнні ВМС ЗСУ від 2022 року

Протикорабельна ракета Harpoon уже чимало часу перебуває на озброєнні Військово-морських сил ЗСУ і нищила російські кораблі. Україна отримала варіант пускової, встановленої у морському контейнері та з чотирма транспортно-пусковими установками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Defence Express.

Хоча передавання цих установок Україні було підтверджено навесні 2022 року, а влітку офіційно заявлялося про те, що Harpoon в Україні стали на чергуванні, досі вигляд пускової цих комплексів був таємницею. Однак 5 липня президент Володимир Зеленський відвідав Одещину та провів нараду з командуванням Військово-морських сил. На відео з поїздки можна побачити і Harpoon.

Протикорабельна ракета Harpoon є однією з найпоширеніших і найвідоміших у світі. Виробник ракет Harpoon – підрозділ американської компанії Boeing під назвою Boeing Defense, Space & Security, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Ракети Harpoon перебувають на озброєнні від 1977 року.

Базові варіанти ракети:

  • AGM-84 – для пуску з літаків.
  • RGM-84 – для пуску з надводних кораблів та наземних установок.
  • UGM-84 – для пуску з підводних човнів.

Довжина ракети – 4,63 м / 3,85 м (версія для літаків), діаметр – 34,29 см, розмах крил – 91 см, вага – 680,4 кг / 526,2 кг (версія для літаків), вага бойової частини – 221 кг, дальність – понад 124 км.

Нагадаємо, українська ракета-перехоплювач для боротьби з балістичними цілями успішно пройшла випробування та наразі повністю готова.

Раніше у Fire Point повідомляли про підготовку до співпраці з німецькою компанією Hensoldt, радар TML 4 якої має стати одним із ключових елементів перспективного комплексу ППО Freyja. За словами розробників, проєкт створюється у кооперації з європейськими партнерами та має об'єднати ракети-перехоплювачі, радари і системи управління в єдиний контур протиповітряної оборони.

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Теги: військові Володимир Зеленський Україна президент ракета відео

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