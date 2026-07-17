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Голова Пентагону розповів, кого перевірятимуть на тестостерон і навіщо

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Голова Пентагону розповів, кого перевірятимуть на тестостерон і навіщо
Тим, у кого виявлять дефіцит гормону, запропонують добровільну гормонозамісну терапію
фото ілюстративне

Демократки в Конгресі розкритикували ініціативу через відсутність аналогічної програми для жінок

У США військових віком від 30 років щороку перевірятимуть на достатній рівень тестостерону. Про це пише «Главком» із посиланням на BBC.

Як працюватиме програма

За словами міністра оборони США Піта Гегсета, програма має допомогти переконатися, що військові мають «належний рівень тестостерону для того, аби бути максимально ефективними». Тим, у кого виявлять дефіцит, запропонують добровільну гормонозамісну терапію.

Речник Пентагону Шон Парнелл уточнив, що обов'язкову перевірку проводитимуть під час щорічного медичного огляду військовослужбовців віком від 30 років. Молодші військові зможуть пройти обстеження добровільно.

Чому лише чоловіків

На запитання, чи поширюватиметься програма на жінок – зокрема, чи передбачена для них терапія на основі естрогену перед менопаузою, – у Пентагоні відповіли, що не мають чого додати до заяв Гегсета і Парнелла.

Сенаторка-демократка від Іллінойсу Теммі Дакворт, ветеранка війни в Іраку, закликала міністра оборони зробити гормональне тестування доступним і для чоловіків, і для жінок. Конгресвумен Кріссі Хулахан, демократка від Пенсільванії та ветеранка ВПС, назвала ініціативу в соцмережі X черговою «одержимістю культурною війною» з боку Гегсета.

Тестостерон і естроген – статеві гормони. Рівень тестостерону в чоловіків зазвичай починає природно знижуватися після 30 років, що може призводити до зменшення м'язової маси, зниження статевого потягу і рівня енергії. У жінок під час перехідного періоду перед менопаузою рівень естрогену починає коливатися, а згодом знижується, що може спричиняти припливи жару, порушення сну, перепади настрою та інші симптоми.

Нагадаємо, торік Пентагон провів ребрендинг – за указом Дональда Трампа відомство офіційно стало називатися «Міністерством війни», а Гегсет – «міністром війни». Саме під гаслом «Міністерство війни з високим рівнем тестостерону» він і представив нову програму тестування.

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Теги: здоров'я військові Пентагон жінка соцмережі

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