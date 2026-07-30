Момент удару ракети по Польщі потрапив на відео

Дональд Туск скликав координаційну групу за участю міністра оборони та силових структур

У мережі з'явилося відео, на якому, зафіксовано момент удару ракети в Люблінському воєводстві Польщі. Від потужного вибуху здригнулася камера відеоспостереження. Про це повідомляє «Главком».

Наразі польські вибухотехніки досліджують уламки, аби встановити походження об'єкта. Водночас, за інформацією Wirtualna Polska з посиланням на джерело в уряді, «усе вказує на те, що це була російська ракета».

Раніше аналітики припускали, що до польського повітряного простору могла залетіти російська крилата ракета Х-101. Цю інформацію згодом підтвердив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. «За ніч російська крилата ракета Х-101 перетнула кордон Польщі в рамках масованого удару Росії по Україні, порушивши повітряний простір НАТО», – заявив глава МЗС.

Після інциденту прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав координаційну групу за участю міністра оборони та силових структур, а згодом змінив свій графік і терміново вирушив до Люблінського воєводства, де впав невідомий об'єкт.

Напередодні Туск заявив, що скликав координаційну групу за участю міністра оборони та профільних служб через порушення повітряного простору Польщі. Через інцидент також було скасовано його запланований візит до Нижньосілезького воєводства.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня під час масованої російської атаки на Україну польські військові зафіксували невідомий повітряний об'єкт. Для його перехоплення підняли винищувач F-16, однак уже через шість хвилин ціль зникла з радарів. Згодом поблизу села Тарнава-Колонія в Люблінському воєводстві виявили вирву та уламки. Обставини інциденту розслідують польські військові та правоохоронці.