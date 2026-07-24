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Блокада Чорного моря. Голова Асоціації портів закликав країни НАТО нарешті почати збивати російські літаки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Блокада Чорного моря. Голова Асоціації портів закликав країни НАТО нарешті почати збивати російські літаки
Голова Асоціації портів: НАТО має почати захищати судноплавство у Чорному морі
фото з відкритих джерел

Дмитро Барінов: «Чорне море – це ж міжнародна акваторія. Тут ходять судна різних держав в різних напрямках, і треба ж їх якось захищати»

Голова Асоціації морських портів України Дмитро Барінов вважає, що міжнародна спільнота повинна перейти від дипломатичних заяв до реальних дій у відповідь на російські атаки проти цивільного судноплавства у Чорному морі. В інтерв'ю «Главкому» він нагадав, як Україна змогла перебудувати експорт після блокади портів на початку повномасштабної війни.

«Несподіванкою це не стало, бо портова спільнота вже працювала в таких умовах ще на початку війни. Тоді не було ані виходу, ані входу в порти, було заблоковано більш ніж 100 суден, екіпажі евакуювали і таке інше. Паралельно Україна почала розбудовувати маршрут через Дунай. Однак ні дорожня інфраструктура до Бессарабії, ні самі дунайські порти не були до цього готові. Вони ніколи раніше не перевантажували таких обсягів зернових та аграрних вантажів, бо в цьому просто не було потреби», – розповів Барінов.

Він зазначив, що після початку блокади Україна змогла перебудувати логістику та наростити можливості дунайських портів.

«А потім все почало рухатися: будувалися нові термінали, прискорювалася обробка вантажів, спрощувалися процедури, збільшувалась кількість лоцманів для проведення суден. Спочатку судноплавство здійснювалося без використання гирла Бистре, а коли відвоювали острів Зміїний, відкрилася можливість використовувати два маршрути – гирло Бистре і Сулінський канал», – зазначив він.

«У підсумку 2023 рік став рекордним: дунайські порти перевалили 32 млн т вантажів. На 90% це українське досягнення, але також і наших європейських партнерів та сусідів. Єврокомісія активно опікувалася цим процесом, потім ще американці долучилися», – додав голова Асоціації морських портів.

Водночас, за словами Барінова, останні російські атаки на цивільні судна стали небезпечним прецедентом. «А те, що зараз росіяни просто почали атакувати цивільні судна, для мене стало не те щоб повною несподіванкою, але все-таки здивувало. Можна ще зрозуміти, коли вони цілять по українських портах, хоча це є суто цивільні об'єкти. Але ж бити по суднах, які йдуть під прапорами Ліберії чи Панами, де моряки – індуси, сирійці, турки… І жодної реакції міжнародної спільноти немає», – наголосив він.

«В Індії викликали російського посла через загибель чотирьох індійських моряків», – зазначив Барінов. Водночас він навів приклад реакції міжнародної спільноти на подібні атаки в інших регіонах світу. «Напевно, це дуже вагома реакція, але коли іранці почали цілити по суднах в Ормузькій та Перській протоках, туди поїхали американські авіаносці, британські субмарини та французькі військові кораблі», – сказав він.

На думку голови Асоціації морських портів, безпека судноплавства у Чорному морі є питанням не лише України, а й усього міжнародного співтовариства. «Чорне море – це ж міжнародна акваторія, а не якесь наше внутрішнє озеро. Тут ходять судна різних держав в різних напрямках, і треба ж їх якось захищати. У нас немає змоги збивати російські літаки, які завдають цих ударів, але ж у НАТО такі можливості є. Це ж не суто українське питання!», – підсумував Барінов.

До слова, Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН на 27 липня після серії російських атак на цивільні вантажні судна в Чорному морі.

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Теги: Чорне море військові порт Дунай росіяни блокада

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