Зеленський заявив про нові далекобійні удари проти РФ

Під час наради посадовці погодили продовження спецоперацій та оновили перелік пріоритетних об’єктів для ураження

За словами президента, Україна оновила список об’єктів для дипстрайків по території РФ

Українські безпілотники вже здатні завдавати ударів по військових та економічних об’єктах ворога у Сибіру та на Уралі, а радіус ураження перевищив три тисячі кілометрів. Як повідомляє «Главком», про це заявив президент Володимир Зеленський.

Глава держави розповів, що провів нараду щодо дипстрайків. У ній взяли участь, зокрема, новий головком Збройних сил Михайло Драпатий і виконувач обов’язків міністра оборони Євген Хмара.

«План українських далекобійних санкцій проти Росії за цю війну виконується у відповідності з визначеними пріоритетами», – заявив глава держави за підсумками наради.

За його словами, дистанції для уражень сягають вже більш ніж три тисячі кілометрів. І це ще не кінець – наразі триває нарощування українських спроможностей діяти на більші дистанції.

«Наявність стратегічної глибини тилу, яка довгий час була російською перевагою, зараз стає для політичного і військового керівництва Росії особливою проблемою, оскільки мажоритарна частка російської ППО зібрана навколо Москви, державних резиденцій, Кримського мосту і Петербургу», – сказав президент.

Він додав, що лише з початку цього року українські сили виконали понад тисячу вогневих завдань. Основними цілями стали російські нафтові об’єкти, критичні військові виробництва та системно важливі логістичні вузли ворога.

«Ми вже довели, що українські дрони можуть досягати, зокрема, цілей в Уральському регіоні, в Сибіру та інших віддалених від Москви землях. Тільки за цей рік від початку реалізації нашого плану далекобійних санкцій уже виконано більше тисячі вогневих завдань», – зазначив Зеленський.

Під час наради посадовці погодили продовження спецоперацій та оновили перелік пріоритетних об’єктів для ураження – залежно від їхнього реального впливу на здатність Кремля продовжувати та затягувати війну.

«Головна мета – щоб наш далекобійний тиск ще більше підштовхував Росію до дипломатії через ускладнення виробництва компонентів для зброї, нафтові й інші економічні втрати та повернення цієї війни в «рідну гавань». Ми дали всі необхідні пропозиції політичному керівництву Росії, щоб завершити війну достойним миром. Усі партнери знають, що потрібно. Наша влучність ефективно працює на створення умов для реальної дипломатії», – підсумував Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський обговорив поточну ситуацію на фронті та результати далекобійних операцій з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим. Особливу увагу під час розмови було приділено обстановці на Донеччині та подальшому посиленню тиску на позиції ворога.

Крім того, Зеленський заявив, що російське військово-політичне керівництво не демонструє готовності до завершення війни та готується до подальшого її ведення восени.