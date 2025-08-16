Головна Країна Наука та освіта
Переговори чи перемовини? Мовознавиця пояснила, як правильно говорити про зустріч Трампа з Путіним

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Переговори чи перемовини? Мовознавиця пояснила, як правильно говорити про зустріч Трампа з Путіним
Перемовини та переговори є словами, близькими за значенням, вважає мовознавиця
фото з відкритих джерел

Ольга Васильєва розкрила значення іменників, які нині звучать у інформаційному просторі

Чи є синонімами слова перемовини та переговори? І що саме у такому випадку проводили Трамп та Путін на Алясці? Так, режисер дубляжу та перекладач Олекса Негребецький заявив, що перемовини – це не переговори. Перемовини – це балачки. Тим часом, філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання» пояснила значення цих іменників.

«СУМ-20 (двадцятитомний академічний тлумачний словник) подає так: «перемовини – те саме, що перемови (див. перемова)»: «Стривожений тьмою воїнства, що сунеться Чорним морем, імператор посилає навперейми Володимирові послів на перемовини» (Г. Тарасюк).

У цьому самому словнику дивимося, що таке «перемова». Перше значення – те саме, що розмова: «Я люблю задушевні молодих матерів перемови, вболівання їх кревні, їх заледве надломлені брови» (Д. Білоус). Друге значення – те саме, що переговори: «Від Трояна Юхим із товаришами йшли пригнічені наслідками невдалих перемов» (С. Добровольський). Отже, перемовини – це не тільки балачки. Негребецький помиляється», – зробила висновок мовознавиця.

Нагадаємо, мовознавиця Ольга Васильєва пояснила, як коректно називати людей віком від 60 років. 

До слова, мовознавиця Ольга Васильєва пояснила, як правильно українською називати людей, які брали участь в АТО, служать в ЗСУ та СБУ та роз’яснила, які фемінітиви краще вживати. За словами Васильєвої учасника антитерористичної операції правильно називати атовець, фемінітив – атовка, але не атівка. Працівник СБУ, згідно з правописом, буде есбеувець. Така ж історія з воїнами Збройних сил України – зеесувець. А от фемінітиви від таких слів утворюються не дуже природні – есбеувка, зеесувка.

Теги: путін словник переговори Ольга Васильєва

