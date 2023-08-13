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Депутат Бундестагу розкритикував Шольца через недовіру до України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Депутат Бундестагу розкритикував Шольца через недовіру до України
Родеріх Кізеветтер
фото з відкритих джерел

Колишній військовослужбовець Бундесверу відзначив, що ЗСУ ведуть війну в умовах, в які Бундестаг ніколи б не відправив німецьких військових  без переваги в повітрі

Відомство канцлера Німеччини, затримуючи постачання необхідної зброї до України, відіграє на руку президенту РФ Володимиру Путіну. Про це заявив депутат Бундестагу від опозиційної Християнсько-демократичної об'єднаної фракції Родеріх Кізеветтер в інтерв'ю телеканалу n-tv.

«Це надзвичайна війна на виснаження, спричинена ваганням у підтримці.  Можливо, навіть особливо – з боку Німеччини», – висловив думку політик.

Колишній військовослужбовець Бундесверу відзначив, що Збройні Сили України ведуть війну в умовах, в які Бундестаг ніколи б не відправив німецьких військових без переваги в повітрі, при нестачі боєприпасів, труднощах із постачанням запчастин, проблемами з ротацією особового складу.

Кізеветтер нагадав, що його країна надала Україні лише 16 танків Leopard. Паралельно Німеччина відмовилася брати участь у «коаліції винищувачів«, хоча мала можливість надати близько 30-40 своїх винищувачів Eurofighter, які незабаром вийдуть з експлуатації. А тепер через відсутність політичної волі ФРН відбувається затримка із передачею крилатих ракет Taurus.

«Німеччина повинна була масово виробляти боєприпаси протягом зими. Британці запропонували збільшити виробництво боєприпасів у вісім разів. Німці нічого не зробили. Це дозволило росіянам глибоко окопатися, тому атаки могли відбуватися лише частинами та з великими втратами», – зауважив депутат Бундестагу.

Він додав, що крім гасла «підтримуватимемо Україну, доки це буде необхідно», мало б бути також висловлено інше: «надавати якомога швидшу та максимальну допомогу».

За словами депутата, виникає враження, ніби деякі країни, зокрема Німеччина, більше зосереджені на тому, щоб Росія виснажилася без зазнання поразки, і заради цього готові прийняти поразку України. Кізеветтер вказав на два основних неправильних припущення, згідно з його точкою зору, які присутні у канцлерському відомстві ФРН: недостатня довіра до Києва та неусвідомлення того, що Україна насправді стримує розповсюдження війни і тим самим захищає свободу Європи.

Зазначаючи це, він вказав, що Шольц не дуже чітко формулює завдання у війні перед громадянами ФРН, стверджуючи, що «Росія не повинна перемогти».

«Метою Путіна є захоплення не лише України та Білорусі, що фактично вже відбулося, а й країн Балтії та Республіки Молдова», - попереджає політик.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляють, нібито уряд Німеччини може незабаром ухвалити рішення щодо поставок Україні крилатих ракет Taurus

Проте, за інформацією джерел Spiegel, канцлер Німеччини Олаф Шольц вимагає модифікувати їх так, щоб завдавати ударів по території Росії було неможливим.

За даними Bild, у федеральному уряді Німеччини стверджують, що наразі не розглядають питання передачі Україні ракет Taurus

 

Теги: росія Німеччина депутат Молдова війна Бундестаг Україна боєприпаси Олаф Шольц

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