Молдова передала газотранспортні мережі в управління румунській компанії

Vestmoldtransgaz візьме на себе оренду та експлуатацію газотранспортної мережі Молдови терміном на п'ять років

Газотранспортними мережами Молдови, яка намагається позбутися російського впливу, керуватиме компанія Vestmoldtransgaz, що належить румунській компанії Transgaz та Європейському банку реконструкції та розвитку. Про це повідомив NewsMaker.

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Компанія Vestmoldtransgaz підписала договір оренди газотранспортної мережі із власником, компанією Moldovatransgaz, дочірньою компанією Moldovagaz. Для набуття чинності контракт має бути схвалено Національним агентством регулювання енергетики (НАРЕ).

Передача газотранспортної мережі дозволить Молдові виконати зобов'язання перед Енергетичною спільнотою. Vestmoldtransgaz візьме газотранспортну мережу Молдови в оренду терміном на 5 років. Акціонерами Vestmoldtransgaz є румунський Transgaz (75%) та ЄБРР (25%).

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Нагадаємо, що раніше Молдова заявила, що більше не залежить від російського газу, оскільки тепер вона повністю інтегрована в європейську енергетичну мережу. Додамо, що до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Молдова повністю залежала від російських енергоресурсів.

До слова, 31 липня парламент Молдови ратифікував міжурядову угоду України та Молдови про будівництво мосту через Дністер, який з’єднає дві країни.