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Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
Організатори фестивалю не вбачали у фільмі наявність російської пропаганди та збиралися його презентувати попри протести
фото: Reuters

Міжнародний кінофестиваль у Торонто (TIFF) призупинив показ фільму «Росіяни на війні», який відбілює російських загарбників через «значні загрози»

Фестиваль у Торонто скасував показ російського фільму через «значні загрози». США запровадили санкції в IT-галузі. Список компаній, які виходять з ринку Росії. Пентагон зробив заяву стосовно ударів України вглиб РФ. В Одесі пролунав вибух

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 13 вересня, щоб ви були в курсі подій.

Фестиваль у Торонто скасував показ російського фільму

Міжнародний кінофестиваль у Торонто (TIFF) вирішив призупинити показ фільму «Росіяни на війні», який відбілює російських загарбників. Причиною названо ймовірні загрози для безпеки фестивалю.

Організатори зазначили, що це безпрецедентний крок для TIFF, адже вони нібито отримали звіти, які вказують на «потенційний значний ризик».

«Це було неймовірно важке рішення. Коли ми вибираємо фільми, ми керуємося місією TIFF, нашими цінностями. Ми вважаємо, що цей фільмзаслужив місце в програмі нашого фестивалю, і ми прагнемо показати його, коли це буде безпечно», – зазначили організатори фестивалю.

США запровадили санкції в IT-галузі: компанії виходять з ринку Росії

Через запроваджені США посилені санкції проти РФ в IT галузі низка провідних компаній вже оголосила про вихід з російського ринку. Зокрема, Google заблокував реєстрацію нових акаунтів за російськими номерами та позбавив російських блогерів можливості отримувати прибуток через AdSense, а також:

  • Сервіс Notion, який використовувався для організації роботи та управління проєктами, став недоступним в РФ;
  • Сервіс Miro не обслуговуватиме російські та білоруські акаунти;
  • Компанія Microsoft розпочала відключення російських користувачів від своїх хмарних сервісів.

Діяльність в інтересах Росії. У США суд визнав винними чотирьох активістів

У США суд присяжних визнав чотирьох американських громадян винними в незаконній діяльності на території США в інтересах Росії.

«Присяжні визнали винними жителів Сент-Луїса Омалі Йешітілу (82 роки), Пенні Хесс (78 років), Джессі Невела (34 роки) і жителя Атланти Огастеса Ромейна-молодшого (38 років) у змові для ведення незаконної діяльності в інтересах іноземного уряду. Згідно з представленими в суді даними, щонайменше з травня 2015 року і до липня 2022 року підсудні діяли в інтересах російського уряду на території США», – зазначається у заяві міністерства.

Омалі Єшітела, Пенні Гесс і Джессі Невел були лідерами Африканської народної соціалістичної партії (APSP). Згідно з представленими в суді даними прокуратури, всі четверо обвинувачених пов'язані з президентом Антиглобалістського руху Росії Алєксандром Іоновим.

В Одесі пролунав вибух

В Одесі о 02:51 було чутно звуки вибухів. Напередодні голова Одеської ОДА попередив про атаку безпілотниками.

Пентагон зробив заяву стосовно ударів України вглиб РФ

На фоні заяв стосовно надання дозволу Україні бити британськими та американськими ракетами вглиб РФ у Пентагоні заявили, що наразі їхня політика залишається без змін. Про це повідомив прессекретар Міноборони США генерал-майор Пет Райдер.

«На даний момент політика не змінилася. Я просто залишу її такою, як вона є», – проінформував Райдер.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки можуть дозволити Україні використовувати британські та французькі далекобійні ракети для ударів по території Росії. Однак під цей дозвіл не потрапить зброя самих США.

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Теги: зброя райдер росіяни прессекретар Пентагон політика партії Міноборони санкції Торонто Google відключення

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