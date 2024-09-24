На Волині судили переселенця, який продавав автомати «Калашникова» та надсилав їх «Новою поштою»

Біженець із Херсонщини продавав вогнепальну зброю через інтернет

Ківерцівський районний суд виніс вирок переселенцю з Херсона, який через інтернет почав торгувати зброєю. Він продавав бойові автомати Калашникова: зброю надсилав «Новою поштою» до Ківерців. Про це повідомляє Єдиний державний реєстр судових рішень.

В матеріалах справи повідомляється, що уродженець Херсонщини Юрій Сенченко перебрався жити у Волинську область у 2023 році. Тоді ж він розмістив в мережі інтернет оголошення про те, що він продає вогнепальну зброю, а саме автомат Калашникова (АК-47).

До продажу він запропонував АК-74 1987 року випуску. Після переписки з потенційним покупцем та отримання від нього грошового переказу на суму 46,5 тисячі гривень, чоловік загорнув автомат у чорний пакет та приніс до відділення «Нової пошти» у селі Кордон Одеської області. З нього зброя відправилася до покупця у відділення «Нової пошти» в Ківерцях на Волині.

Пізніше стало відомо, що покупку провели правоохоронці, щоб затримати контрабандиста.

«Автомат згідно висновку експерта є придатною для стрільби, бойовою нарізною автоматичною вогнепальною зброєю промислового способу виготовлення – автоматом конструкції Калашникова (АК -74) калібру 5,45*39 мм», – йдеться у вироку суду.

Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою провину та попросив його суворо не карати. Під час розгляду справи у суді зазначили, що обвинувачений умисно зберігав, носив та збував вогнепальну зброю без відповідного дозволу. За це передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Однак Феміда вирішила чоловіка сурово не карати.

Конфісковані автомати, які оперативно закупили правоохоронці, перейдуть на баланс держави.

Нагадаємо, кількома днями раніше у Дніпрі поліція затримала чоловіка, який кинув гранату під припарковане авто.

До слова, у неділю, 22 вересня, поліція затримала чоловіка, який підірвав гранату біля житлового будинку в Ужгороді.