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Мовознавиця розкритикувала текст Радіодиктанту та звернулася до «Суспільного»: що не так із написанням

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Мовознавиця розкритикувала текст Радіодиктанту та звернулася до «Суспільного»: що не так із написанням
Цьогоріч читцями Радіодиктанту національної єдності стали вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков та співачка Даша Астаф'єва
фото: Суспільне

Учасники диктанту не погодилися з роздільним написанням вислову «крізь пів хвилини й доби» та пояснили, чому обрали інший варіант

Філологиня та літературна редакторка Ольга Васильєва розкритикувала написання фрази «крізь пів хвилини й доби» в тексті Радіодиктанту національної єдності. Вона вважає, що слово «півхвилини» мало б писатися разом, і поставила під сумнів доцільність роздільного написання. Про це повідомляє «Главком» з посилання на її допис.

««Крізь пів хвилини й доби» – це крізь скільки і крізь що. Повний абсурд. Мало бути «крізь півхвилини» (від «півхвилина» у множині)», – написала Васильєва.

У коментарях під дописом розгорнулася дискусія. Деякі учасники Радіодиктанту пояснили, що також написали слово разом, оскільки сприйняли його як цілісне поняття – «півхвилина», за аналогією зі словом «півкуля».

Обговорення проблемного питання диктанту
Обговорення проблемного питання диктанту
фото: скриншот допису

«Я так і написала. Малося на увазі не «пів чого» , а «що» – півхвилина, типу як півкуля, я так зрозуміла», – зазначила Галина Пустовгар.

Олеся Лазер-Паньків також повідомила, що керувалася такою логікою. За її словами, йшлося не про половину хвилини, тобто 30 секунд, а про багато півхвилин.

Водночас інші коментатори звернули увагу на те, що таке пояснення може викликати додаткові запитання щодо правопису. Зокрема, Наталя Корнієвська зауважила, що визнання слова «півхвилини» потребувало б перегляду шкільних підручників.

Сама Васильєва у відповідь на пояснення учасників дискусії заявила, що не розуміє, навіщо було допускати роздільне написання. Редакторка також звернулася до «Суспільного» щодо цього мовного питання.

Варто нагадати, що рекордсменка за кількістю написаних радіодиктантів національної єдності Христина Гоянюк поділилася враженнями від цьогорічної роботи. Текст авторства письменника й ветерана Артура Дроня вона назвала дуже гарним і зазначила, що диктор прочитав його вдало.

Варто зазначити, що організатори оприлюднили текст Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Автором цьогорічного диктанту є Артур Дронь – поет, письменник та ветеран російсько-української війни. А читали текст вчитель Артур Пройдаков і громадська діячка Даша Астаф'єва.

Результати радіодиктанту оголосять, коли комісія опрацює всі листи – орієнтовно наприкінці листопада 2026 року.

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Теги: радіодиктант мова Ольга Васильєва Україна

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